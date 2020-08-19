***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)9.672DİĞER KAPSAMLI GELİRLER4.810Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarMaddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar4.810Yabancı Para Çevrim FarklarıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri6.167Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.357TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.482Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakYabancı Para Çevrim FarklarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERCari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler750.000 23.088 351.106 44.979 1.169.173TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler9.317 9.317Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi9.317 9.317Yeni Bakiye750.000 23.088 351.106 9.317 44.979 1.178.490Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.810 9.672 14.482Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)4.410 4.410Kar Dağıtımı44.979 -44.979Yedeklere Aktarılan Tutarlar44.979 -44.979Dönem Sonu Bakiyeler750.000 27.498 4.810 396.085 9.317 9.672 1.197.382Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ1 382.532 213.797Kredilerden Alınan Kar Payları298.906 163.558Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler3.929 2.340Bankalardan Alınan Gelirler0 0Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler78.997 47.495Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar30.283 14.117Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar21.561 19.089İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler27.153 14.289Finansal Kiralama Gelirleri210 165Diğer Kar Payı Gelirleri490 239KÂR PAYI GİDERLERİ (-)2 -211.577 -122.843Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-163.434 -91.240Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-31.560 -16.672Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-10.457 -9.976İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-3.233 -3.233Kiralama Kar Payı Giderleri-2.893 -1.722Diğer Kar Payı Giderleri0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)170.955 90.954NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ6.520 5.404Alınan Ücret ve Komisyonlar11.363 8.255Gayri Nakdi Kredilerden2.959 1.540Diğer3 8.404 6.715Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-4.843 -2.851Gayri Nakdi Kredilere-29 -15Diğer3 -4.814 -2.836TEMETTÜ GELİRLERİ4 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5 24.477 19.613Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)8.340 8.230Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-88.886 -86.161Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)105.023 97.544DİĞER FAALİYET GELİRLERİ6 53.706 43.244FAALİYET BRÜT KÂRI255.658 159.215BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )7 -88.748 -54.199DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )7 -37.412 -3.800PERSONEL GİDERLERİ (-)-57.548 -32.179DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)8 -51.630 -29.223NET FAALİYET KARI (ZARARI)20.320 39.814BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.320 39.814SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 -10.648 -8.836Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-30.972 -19.275Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi20.324 10.439SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)9.672 30.978DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI9.672 30.978Grubun Karı (Zararı)9.672 30.978Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar(Zarar) 0,00013000 0,00041000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.111.937 1.705.617 2.817.554Nakit ve Nakit Benzerleri179.294 1.246.414 1.425.708Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 178.395 1.100.393 1.278.788Bankalar2 968 146.492 147.460Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-69 -471 -540Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 221.703 243.331 465.034Devlet Borçlanma Senetleri221.703 243.331 465.034Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 710.704 215.872 926.576Devlet Borçlanma Senetleri703.045 215.872 918.917Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 7.659Türev Finansal Varlıklar5 236 236Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı236 236İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.815.115 4.765.339 9.580.454Krediler6 5.021.668 3.503.870 8.525.538Kiralama İşlemlerinden Alacaklar8 5.282 239 5.521İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar7 1.293.659 1.293.659Devlet Borçlanma Senetleri1.293.659 1.293.659Beklenen Zarar Karşılıkları (-)6 -211.835 -32.429 -244.264SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)9 31.040 31.040Satış Amaçlı31.040 31.040ORTAKLIK YATIRIMLARI10 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 133.236 133.236MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 37.956 37.956Diğer37.956 37.956YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI14 88.281 88.281DİĞER AKTİFLER15 236.404 80 236.484VARLIKLAR TOPLAMI6.453.969 6.471.036 12.925.005YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR1 4.308.670 4.338.937 8.647.607ALINAN KREDİLER2 54.190 785.818 840.008PARA PİYASALARINA BORÇLAR423.162 423.162İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)303.278 303.278GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER219 1.166 1.385Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3 219 1.166 1.385Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı5 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)4 52.506 52.506KARŞILIKLAR6 47.022 38.075 85.097Çalışan Hakları Karşılığı4.449 4.449Diğer Karşılıklar42.573 38.075 80.648CARİ VERGİ BORCU7 16.602 16.602ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)8 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI9 1.271.884 1.271.884Krediler1.271.884 1.271.884DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER86.042 52 86.094ÖZKAYNAKLAR11 1.196.374 1.008 1.197.382Ödenmiş Sermaye750.000 750.000Sermaye Yedekleri26.479 1.019 27.498Diğer Sermaye Yedekleri26.479 1.019 27.498Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.821 -11 4.810Kar Yedekleri396.085 396.085Yasal Yedekler275.857 275.857Olağanüstü Yedekler120.228 120.228Kar veya Zarar18.989 18.989Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı9.317 9.672 9.672YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI6.488.065 6.436.940 12.925.005Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.022.386 872.496 1.894.882GARANTİ VE KEFALETLER1 811.409 756.865 1.568.274Teminat Mektupları769.060 339.412 1.108.472Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0Diğer Teminat Mektupları769.060 339.412 1.108.472Banka Kredileri31.000 301.853 332.853İthalat Kabul Kredileri0 0 0Diğer Banka Kabulleri31.000 301.853 332.853Akreditifler11.349 115.600 126.949Belgeli Akreditifler0 0 0Diğer Akreditifler11.349 115.600 126.949Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0Cirolar0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0Diğer Cirolar0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0TAAHHÜTLER1 203.145 17.529 220.674Cayılamaz Taahhütler203.145 17.529 220.674Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri12.056 17.529 29.585İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri184.933 0 184.933Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri6.156 0 6.156İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR7.832 98.102 105.934Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar7.832 98.102 105.934Vadeli Alım-Satım İşlemleri7.832 8.224 16.056Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.926 4.112 8.038Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.906 4.112 8.018Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri0 89.878 89.878Diğer0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER37.934.927 4.734.612 42.669.539EMANET KIYMETLER1.351.402 1.737.960 3.089.362Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler164.061 0 164.061Tahsile Alınan Çekler272.799 20.306 293.105Tahsile Alınan Ticari Senetler13.048 0 13.048Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0Diğer Emanet Kıymetler894 0 894Emanet Kıymet Alanlar900.600 1.717.654 2.618.254REHİNLİ KIYMETLER36.583.525 2.996.652 39.580.177Menkul Kıymetler0 0 0Teminat Senetleri0 0 0Emtia228.929 0 228.929Varant0 0 0Gayrimenkul1.821.853 0 1.821.853Diğer Rehinli Kıymetler34.532.743 2.996.652 37.529.395Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI38.957.313 5.607.108 44.564.421Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-482.659Alınan Kar Payları239.572Ödenen Kar Payları-170.587Alınan TemettülerAlınan Ücret ve Komisyonlar11.363Elde Edilen Diğer Kazançlar56.654Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan TahsilatlarPersonele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-57.397Ödenen Vergiler-11.626Diğer-550.638Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim895.623Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış523.118Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-321.502Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.563.368Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış13.421Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)253.658Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)2.439.833Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)550.463Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı412.964YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-916.225İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-23.985Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller383Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-890.748Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarSatın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarSatılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarDiğer-1.875FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit529.470Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit3.702.055Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-3.168.821İhraç Edilen Sermaye AraçlarıTemettü ÖdemeleriKiralamaya İlişkin Ödemeler-3.764DiğerYabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi132.694Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)158.903Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar251.608Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar410.511http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870187BIST