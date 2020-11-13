***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
13.11.2020 17:13
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
48.392
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-12.978 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-12.978
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-16.569
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.591
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.414 0
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
750.000 23.088 351.106 44.979 1.169.173
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
9.317 9.317
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
9.317 9.317
Yeni Bakiye
750.000 23.088 351.106 9.317 44.979 1.178.490
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.978 48.392 35.414
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.803 5.803
Kar Dağıtımı
44.979 -44.979
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
44.979 -44.979
Diğer
44.979 -44.979
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 28.891 -12.978 396.085 9.317 48.392 1.219.707
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 624.770 242.191
Kredilerden Alınan Kar Payları
488.545 189.639
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
6.097 2.168
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
128.774 49.730
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
42.495 12.165
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
42.421 20.860
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
43.858 16.705
Finansal Kiralama Gelirleri
679 469
Diğer Kar Payı Gelirleri
675 185
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -355.682 -144.058
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-248.289 -84.855
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-79.755 -44.915
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-21.518 -11.061
Kiralama Kar Payı Giderleri
-6.120 -3.227
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
269.088 98.133
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
12.362 5.842
Alınan Ücret ve Komisyonlar
20.659 9.296
Gayri Nakdi Kredilerden
5.357 2.398
Diğer
(3) 15.302 6.898
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-8.297 -3.454
Gayri Nakdi Kredilere
-39 -10
Diğer
(3) -8.258 -3.444
TEMETTÜ GELİRLERİ
(4) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5) 30.133 5.656
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
3.062 -5.278
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-86.235 2.651
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
113.306 8.283
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(6) 80.985 27.279
FAALİYET BRÜT KÂRI
392.568 136.910
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(7) -103.570 -14.822
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(7) -51.170 -13.756
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-94.766 -37.218
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(8) -79.681 -28.051
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
63.381 43.063
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
63.381 43.063
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -14.989 -4.341
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-63.579 -32.607
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
48.590 28.266
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
48.392 38.722
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
48.392 38.722
Grubun Karı (Zararı)
48.392 38.722
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar/Zarar 0,00065000 0,00052000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.328.152 2.643.163 3.971.315 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri
122.351 2.119.857 2.242.208 0 0
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 121.359 1.623.342 1.744.701 0
Bankalar
(2) 1.035 497.250 498.285 0
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-43 -735 -778
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(3) 224.131 275.682 499.813 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
216.755 275.682 492.437 0
Diğer Finansal Varlıklar
7.376 7.376
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 980.944 247.121 1.228.065 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
973.285 247.121 1.220.406
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 7.659 0
Türev Finansal Varlıklar
(5) 726 503 1.229 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
726 503 1.229 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.145.543 5.555.147 11.700.690 0 0 0
Krediler
(6) 6.342.895 4.037.920 10.380.815 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(8) 20.865 257 21.122
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 1.550.682 1.550.682 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
1.550.682 1.550.682 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(6) -218.217 -33.712 -251.929
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(9) 25.093 25.093 0 0
Satış Amaçlı
25.093 25.093 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(10) 100 100 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
100 100 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 100 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 200.395 200.395 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 36.463 36.463 0 0
Diğer
36.463 36.463 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 88.388 88.388 0
DİĞER AKTİFLER
(15) 241.888 228 242.116
VARLIKLAR TOPLAMI
8.066.022 8.198.538 16.264.560 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLANAN FONLAR
(1) 4.452.669 6.026.495 10.479.164 0
ALINAN KREDİLER
(2) 1.987.545 554.949 2.542.494 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
125.137 125.137
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
698 0 698 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(3) 698 698 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(4) 99.384 99.384 0
KARŞILIKLAR
(6) 46.574 55.785 102.359 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
4.532 4.532 0
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
Diğer Karşılıklar
42.042 55.785 97.827 0
CARİ VERGİ BORCU
(7) 17.055 17.055 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(8) 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(9) 1.526.290 1.526.290 0 0
Krediler
1.526.290 1.526.290 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
151.849 423 152.272 0
ÖZKAYNAKLAR
(11) 1.218.554 1.153 1.219.707 0 0
Ödenmiş Sermaye
750.000 750.000 0
Sermaye Yedekleri
27.723 1.168 28.891 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
27.723 1.168 28.891 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-12.963 -15 -12.978
Kar Yedekleri
396.085 396.085 0 0
Yasal Yedekler
275.857 275.857 0
Olağanüstü Yedekler
120.228 120.228
Kar veya Zarar
57.709 57.709 0 0
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
9.317 9.317
Dönem Net Kâr veya Zararı
48.392 48.392 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
8.099.465 8.165.095 16.264.560 0 0 0
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.255.486 1.567.974 2.823.460
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 978.840 1.285.637 2.264.477
Teminat Mektupları
934.102 745.526 1.679.628
Diğer Teminat Mektupları
934.102 745.526 1.679.628
Banka Kredileri
31.000 506.119 537.119
Diğer Banka Kabulleri
31.000 506.119 13.738 33.992 47.730
Belgeli Akreditifler
13.738 33.992 47.730
Diğer Kefaletlerimizden
0
TAAHHÜTLER
(1) 243.142 172.206 415.348
Cayılamaz Taahhütler
6
BIST