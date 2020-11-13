***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)48.392DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-12.978 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-12.978Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-16.569Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.591TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.414 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERCari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler750.000 23.088 351.106 44.979 1.169.173TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler9.317 9.317Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi9.317 9.317Yeni Bakiye750.000 23.088 351.106 9.317 44.979 1.178.490Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-12.978 48.392 35.414Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)5.803 5.803Kar Dağıtımı44.979 -44.979Yedeklere Aktarılan Tutarlar44.979 -44.979Diğer44.979 -44.979Dönem Sonu Bakiyeler750.000 28.891 -12.978 396.085 9.317 48.392 1.219.707Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(1) 624.770 242.191Kredilerden Alınan Kar Payları488.545 189.639Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler6.097 2.168Menkul Değerlerden Alınan Gelirler128.774 49.730Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar42.495 12.165Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar42.421 20.860İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler43.858 16.705Finansal Kiralama Gelirleri679 469Diğer Kar Payı Gelirleri675 185KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(2) -355.682 -144.058Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-248.289 -84.855Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-79.755 -44.915Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-21.518 -11.061Kiralama Kar Payı Giderleri-6.120 -3.227NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)269.088 98.133NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ12.362 5.842Alınan Ücret ve Komisyonlar20.659 9.296Gayri Nakdi Kredilerden5.357 2.398Diğer(3) 15.302 6.898Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-8.297 -3.454Gayri Nakdi Kredilere-39 -10Diğer(3) -8.258 -3.444TEMETTÜ GELİRLERİ(4) 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5) 30.133 5.656Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)3.062 -5.278Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-86.235 2.651Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)113.306 8.283DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(6) 80.985 27.279FAALİYET BRÜT KÂRI392.568 136.910BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(7) -103.570 -14.822DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(7) -51.170 -13.756PERSONEL GİDERLERİ (-)-94.766 -37.218DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(8) -79.681 -28.051NET FAALİYET KARI (ZARARI)63.381 43.063BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)63.381 43.063SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -14.989 -4.341Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-63.579 -32.607Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi48.590 28.266SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)48.392 38.722DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI48.392 38.722Grubun Karı (Zararı)48.392 38.722Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar 0,00065000 0,00052000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.328.152 2.643.163 3.971.315 0 0 0Nakit ve Nakit Benzerleri122.351 2.119.857 2.242.208 0 0Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 121.359 1.623.342 1.744.701 0Bankalar(2) 1.035 497.250 498.285 0Para Piyasalarından Alacaklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-43 -735 -778Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(3) 224.131 275.682 499.813 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri216.755 275.682 492.437 0Diğer Finansal Varlıklar7.376 7.376Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 980.944 247.121 1.228.065 0 0Devlet Borçlanma Senetleri973.285 247.121 1.220.406Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 7.659 0Türev Finansal Varlıklar(5) 726 503 1.229 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı726 503 1.229 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6.145.543 5.555.147 11.700.690 0 0 0Krediler(6) 6.342.895 4.037.920 10.380.815 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(8) 20.865 257 21.122İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 1.550.682 1.550.682 0 0Devlet Borçlanma Senetleri1.550.682 1.550.682 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(6) -218.217 -33.712 -251.929SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(9) 25.093 25.093 0 0Satış Amaçlı25.093 25.093 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(10) 100 100 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)100 100 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 100 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(11) 200.395 200.395 0MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 36.463 36.463 0 0Diğer36.463 36.463 0YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(13) 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 88.388 88.388 0DİĞER AKTİFLER(15) 241.888 228 242.116VARLIKLAR TOPLAMI8.066.022 8.198.538 16.264.560 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(1) 4.452.669 6.026.495 10.479.164 0ALINAN KREDİLER(2) 1.987.545 554.949 2.542.494 0PARA PİYASALARINA BORÇLAR125.137 125.137İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER698 0 698 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(3) 698 698 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5) 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(4) 99.384 99.384 0KARŞILIKLAR(6) 46.574 55.785 102.359 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı4.532 4.532 0Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)Diğer Karşılıklar42.042 55.785 97.827 0CARİ VERGİ BORCU(7) 17.055 17.055 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCUSATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(8) 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(9) 1.526.290 1.526.290 0 0Krediler1.526.290 1.526.290 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER151.849 423 152.272 0ÖZKAYNAKLAR(11) 1.218.554 1.153 1.219.707 0 0Ödenmiş Sermaye750.000 750.000 0Sermaye Yedekleri27.723 1.168 28.891 0 0Diğer Sermaye Yedekleri27.723 1.168 28.891 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-12.963 -15 -12.978Kar Yedekleri396.085 396.085 0 0Yasal Yedekler275.857 275.857 0Olağanüstü Yedekler120.228 120.228Kar veya Zarar57.709 57.709 0 0Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı9.317 9.317Dönem Net Kâr veya Zararı48.392 48.392 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI8.099.465 8.165.095 16.264.560 0 0 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.255.486 1.567.974 2.823.460GARANTİ VE KEFALETLER(1) 978.840 1.285.637 2.264.477Teminat Mektupları934.102 745.526 1.679.628Diğer Teminat Mektupları934.102 745.526 1.679.628Banka Kredileri31.000 506.119 537.119Diğer Banka Kabulleri31.000 506.119 13.738 33.992 47.730Belgeli Akreditifler13.738 33.992 47.730Diğer KefaletlerimizdenTAAHHÜTLER(1) 243.142 172.206 415.348Cayılamaz TaahhütlerBIST