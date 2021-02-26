***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
26.02.2021 23:45
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
80.626
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-2.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.255
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.568
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
313
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-984
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
1.408
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.392
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.387
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
750.000 0 0 23.088 0 0 0 0 0 0 0 0 351.106 0 44.979 0 0 1.169.173
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.317 0 0 0 9.317
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.317 0 0 0 9.317
Yeni Bakiye
750.000 0 0 23.088 0 0 0 0 0 0 0 0 351.106 9.317 44.979 0 0 1.178.490
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.255 0 0 0 -984 0 0 0 0 80.626 0 0 78.387
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
276.915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276.915
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 5.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.503
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 0 -44.979 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 -44.979 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 -44.979 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.026.915 0 0 28.591 0 -1.255 0 0 0 -984 0 0 396.085 9.317 80.626 0 0 1.539.295
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 998.379
Kredilerden Alınan Kar Payları
791.913
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
10.681
Bankalardan Alınan Gelirler
535
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
192.912
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
54.797
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
75.993
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
62.122
Finansal Kiralama Gelirleri
1.452
Diğer Kar Payı Gelirleri
886
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -626.766
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-402.227
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-75.441
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-28.367
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-109.871
Kiralama Kar Payı Giderleri
-10.860
Diğer Kar Payı Giderleri
0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
371.613
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
21.113
Alınan Ücret ve Komisyonlar
33.655
Gayri Nakdi Kredilerden
8.602
Diğer
(3) 25.053
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-12.542
Gayri Nakdi Kredilere
-50
Diğer
(3) -12.492
TEMETTÜ GELİRLERİ
(4) 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5) 22.261
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
7.005
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-191.289
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
206.545
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(6) 85.390
FAALİYET BRÜT KÂRI
500.377
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(7) -87.148
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(7) -39.691
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-149.880
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(8) -119.178
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
104.480
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
104.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -23.854
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-94.719
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
70.865
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
80.626
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
80.626
Grubun Karı (Zararı)
80.626
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar/Zarar 0,00079000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.400.487 3.465.407 4.865.894
Nakit ve Nakit Benzerleri
259.407 2.917.315 3.176.722
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 255.369 2.011.728 2.267.097
Bankalar
(2) 4.130 906.712 910.842
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-92 -1.125 -1.217
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(3) 216.844 306.207 523.051
Devlet Borçlanma Senetleri
216.844 306.207 523.051
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 922.824 241.566 1.164.390
Devlet Borçlanma Senetleri
915.165 241.566 1.156.731
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 0 7.659
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(5) 1.412 319 1.731
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.412 319 1.731
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.939.118 4.963.488 14.902.606
Krediler
(6) 10.148.747 3.421.877 13.570.624
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(8) 25.623 2.786 28.409
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 0 1.568.929 1.568.929
Devlet Borçlanma Senetleri
0 1.568.929 1.568.929
Diğer Finansal Varl -235.252 -30.104 -265.356
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(9) 23.797 0 23.797
Satış Amaçlı
23.797 0 23.797
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
(10) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 251.229 0 251.229
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 34.559 0 34.559
Şerefiye
0 0 0
Diğer
34.559 0 34.559
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 73.853 0 73.853
DİĞER AKTİFLER
(15) 142.437 73 142.510
VARLIKLAR TOPLAMI
11.865.480 8.428.968 20.294.448
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLANAN FONLAR
(1) 5.332.642 6.344.661 11.677.303
ALINAN KREDİLER
(2) 21.889 926.868 948.757
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.069.349 0 1.069.349
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3.028.652 0 3.028.652
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
43.279 7 43.286
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(3) 43.279 7 43.286
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5) 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(4) 119.338 0 119.338
KARŞILIKLAR
(6) 48.188 46.035 94.223
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
14.482 0 14.482
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
33.706 46.035 79.741
CARİ VERGİ BORCU
(7) 20.900 0 20.900
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(8) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(9) 0 1.545.981 1.545.981
Krediler
0 1.545.981 1.545.981
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
205.779 1.585 207.364
ÖZKAYNAKLAR
(11) 1.538.186 1.109 1.539.295
Ödenmiş Sermaye
1.026.915 0 1.026.915
Sermaye Yedekleri
27.450 1.141 28.591
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
27.450 1.141 28.591
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.255 0 -1.255
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-952 -32 -984
Kar Yedekleri
396.085 0 396.085
Yasal Yedekler
275.857 0 275.857
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
120.228 0 120.228
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
89.943 0 89.943
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
9.317 0 9.317
Dönem Net Kâr veya Zararı
80.626 0 80.626
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.428.202 8.866.246 20.294.448
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
2.523.491 2.774.656 5.298.147
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 1.402.281 1.759.081 3.161.362
Teminat Mektupları
1.298.020 889.899 2.187.919
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.298.020 889.899 2.187.919
Banka Kredileri
31.000 819.386 850.386
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
31.000 819.386 850.386
Akreditifler
73.261 49.796 123.057
Belgeli Akreditifler
73.261 49.796 123.057
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 419.983 242.514 662.497
Cayılamaz Taahhütler
419.983 242.514 662.497
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
64.799 110.655 175.454
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
323.542 0 323.542
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
31.642 0 31.642
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 131.859 131.859
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
701.227 773.061 1.474.288
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
701.227 773.061 1.474.288
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
107.624 106.721 214.345
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
91.612 15.356 106.968
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
16.012 91.365 107.377
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
593.603 666.340 1.259.943
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
67.873.182 6.078.363 73.951.545
EMANET KIYMETLER
4.600.441 2.112.045 6.712.486
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.593.321 0 2.593.321
Tahsile Alınan Çekler
803.612 72.891 876.503
Tahsile Alınan Ticari Senetler
23.422 0 23.422
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
894 0 894
Emanet Kıymet Alanlar
1.179.192 2.039.154 3.218.346
REHİNLİ KIYMETLER
63.272.741 3.966.318 67.239.059
Menkul Kıymetler
61.650 0 61.650
Teminat Senetleri
0 0 0
Emtia
760.269 0 760.269
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
4.366.808 0 4.366.808
Diğer Rehinli Kıymetler
58.084.014 3.966.318 62.050.332
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
70.396.673 8.853.019 79.249.692
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
149.170
Alınan Kar Payları
757.007
Ödenen Kar Payları
-481.129
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
33.655
Elde Edilen Diğer Kazançlar
109.978
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-199.473
Ödenen Vergiler
-34.056
Diğer
-36.812
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.043.239
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
449.419
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-763.690
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-6.510.476
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
137.202
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-61.992
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
4.451.420
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.254.878
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-894.069
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.102.030
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-137.769
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
43.567
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.089.896
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
60.980
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
21.088
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.092.220
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
269.123.538
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-266.010.422
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-20.896
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
375.279
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.471.400
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
251.608
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.723.008
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913723
BIST