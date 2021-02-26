***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)80.597DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-2.239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.255Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.568Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler313Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-984Yabancı Para Çevrim FarklarıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri1.408Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.392TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)78.358Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERCari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler750.000 0 0 23.088 0 0 0 0 0 0 0 0 351.106 0 44.979 0 0 1.169.173TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.317 0 0 0 9.317Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.317 0 0 0 9.317Yeni Bakiye750.000 0 0 23.088 0 0 0 0 0 0 0 0 351.106 9.317 44.979 0 0 1.178.490Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.255 0 0 0 -984 0 0 0 0 80.597 0 0 78.358Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı276.915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276.915İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 5.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.503Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 0 -44.979 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 -44.979 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 -44.979 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.026.915 0 0 28.591 0 -1.255 0 0 0 -984 0 0 396.085 9.317 80.597 0 0 1.539.266Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(1) 999.620Kredilerden Alınan Kar Payları791.913Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler10.681Bankalardan Alınan Gelirler535Para Piyasası İşlemlerinden Alınan GelirlerMenkul Değerlerden Alınan Gelirler194.153Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar56.038Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar75.993İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler62.122Finansal Kiralama Gelirleri1.452Diğer Kar Payı Gelirleri886KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(2) -628.007Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-402.227Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-186.553Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-28.367İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar PaylarıKiralama Kar Payı Giderleri-10.860Diğer Kar Payı GiderleriNET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)371.613NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ21.113Alınan Ücret ve Komisyonlar33.655Gayri Nakdi Kredilerden8.602Diğer(3) 25.053Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-12.542Gayri Nakdi Kredilere-50Diğer(3) -12.492TEMETTÜ GELİRLERİ(4) 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5) 22.261Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)7.005Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-191.289Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)206.545DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(6) 85.390FAALİYET BRÜT KÂRI500.377BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(7) -87.148DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(7) -39.720PERSONEL GİDERLERİ (-)-149.880DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(8) -119.178NET FAALİYET KARI (ZARARI)104.451BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)104.451SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -23.854Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider Etkisi-94.719Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi70.865SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)80.597DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERSatış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış KarlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış ZararlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GiderleriDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider EtkisiErtelenmiş Vergi Gelir EtkisiDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI80.597Grubun Karı (Zararı)80.597Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00078000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.496.116 3.465.407 4.961.523Nakit ve Nakit Benzerleri259.407 2.917.315 3.176.722Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 255.369 2.011.728 2.267.097Bankalar(2) 4.130 906.712 910.842Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-92 -1.125 -1.217Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(3) 312.473 306.207 618.680Devlet Borçlanma Senetleri216.844 306.207 523.051Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0Diğer Finansal Varlıklar95.629 0 95.629Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 922.824 241.566 1.164.390Devlet Borçlanma Senetleri915.165 241.566 1.156.731Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 0 7.659Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Türev Finansal Varlıklar(5) 1.412 319 1.731Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.412 319 1.731Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)9.939.118 4.963.488 14.902.606Krediler(6) 10.148.747 3.421.877 13.570.624Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(8) 25.623 2.786 28.409İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 0 1.568.929 1.568.929Devlet Borçlanma Senetleri0 1.568.929 1.568.929Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(6) -235.252 -30.104 -265.356SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(9) 23.797 0 23.797Satış Amaçlı23.797 0 23.797Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI100 0 100İştirakler (Net)(10) 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(11) 251.229 0 251.229MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 34.559 0 34.559Şerefiye0 0 0Diğer34.559 0 34.559YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(13) 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 73.853 0 73.853DİĞER AKTİFLER(15) 142.437 73 142.510VARLIKLAR TOPLAMI11.961.209 8.428.968 20.390.177YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(1) 5.332.739 6.344.661 11.677.400ALINAN KREDİLER(2) 3.146.199 926.868 4.073.067PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.069.349 0 1.069.349İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER43.279 7 43.286Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(3) 43.279 7 43.286Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5) 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(4) 119.338 0 119.338KARŞILIKLAR(6) 48.188 46.035 94.223Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı14.482 0 14.482Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0Diğer Karşılıklar33.706 46.035 79.741CARİ VERGİ BORCU(7) 20.900 0 20.900ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(8) 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(9) 0 1.545.981 1.545.981Krediler0 1.545.981 1.545.981Diğer Borçlanma Araçları0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER205.782 1.585 207.367ÖZKAYNAKLAR(11) 1.538.157 1.109 1.539.266Ödenmiş Sermaye1.026.915 0 1.026.915Sermaye Yedekleri27.450 1.141 28.591Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri27.450 1.141 28.591Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.255 0 -1.255Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-952 -32 -984Kar Yedekleri396.085 0 396.085Yasal Yedekler275.857 0 275.857Statü Yedekleri0 0 0Olağanüstü Yedekler120.228 0 120.228Diğer Kar Yedekleri0 0 0Kar veya Zarar89.914 0 89.914Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı9.317 0 9.317Dönem Net Kâr veya Zararı80.597 0 80.597YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI11.523.931 8.866.246 20.390.177Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER2.523.491 2.774.656 5.298.147GARANTİ VE KEFALETLER(1) 1.402.281 1.759.081 3.161.362Teminat Mektupları1.298.020 889.899 2.187.919Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.298.020 889.899 2.187.919Banka Kredileri31.000 819.386 850.386İthalat Kabul Kredileri0 0 0Diğer Banka Kabulleri31.000 819.386 850.386Akreditifler73.261 49.796 123.057Belgeli Akreditifler73.261 49.796 123.057Diğer Akreditifler0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0Cirolar0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0Diğer Cirolar0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0TAAHHÜTLER(1) 419.983 242.514 662.497Cayılamaz Taahhütler419.983 242.514 662.497Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri64.799 110.655 175.454İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri323.542 0 323.542Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri31.642 0 31.642İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 131.859 131.859Cayılabilir Taahhütler0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR701.227 773.061 1.474.288Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar701.227 773.061 1.474.288Vadeli Alım-Satım İşlemleri107.624 106.721 214.345Vadeli Döviz Alım İşlemleri91.612 15.356 106.968Vadeli Döviz Satım İşlemleri16.012 91.365 107.377Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri593.603 666.340 1.259.943Diğer0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER67.873.182 6.078.363 73.951.545EMANET KIYMETLER4.600.441 2.112.045 6.712.486Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler2.593.321 0 2.593.321Tahsile Alınan Çekler803.612 72.891 876.503Tahsile Alınan Ticari Senetler23.422 0 23.422Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0Diğer Emanet Kıymetler894 0 894Emanet Kıymet Alanlar1.179.192 2.039.154 3.218.346REHİNLİ KIYMETLER63.272.741 3.966.318 67.239.059Menkul Kıymetler61.650 0 61.650Teminat Senetleri0 0 0Emtia760.269 0 760.269Varant0 0 0Gayrimenkul4.366.808 0 4.366.808Diğer Rehinli Kıymetler58.084.014 3.966.318 62.050.332Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI70.396.673 8.853.019 79.249.692Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı149.141Alınan Kar Payları758.248Ödenen Kar Payları-482.370Alınan TemettülerAlınan Ücret ve Komisyonlar33.655Elde Edilen Diğer Kazançlar109.978Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan TahsilatlarPersonele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-199.473Ödenen Vergiler-34.056Diğer-36.841Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.138.818Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış353.790Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-763.690Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-6.510.476Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış137.199Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)-61.992Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)4.451.470Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.254.881Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-989.677YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.102.081İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-50Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-137.769Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller43.567Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.089.896Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar60.980Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarSatılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarDiğer21.087FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit3.187.879Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit269.219.197Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-266.010.422İhraç Edilen Sermaye AraçlarıTemettü ÖdemeleriKiralamaya İlişkin Ödemeler-20.896DiğerYabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi375.279Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.471.400Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar251.608Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.723.008http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913724BIST