***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)7.717 -21.306DİĞER KAPSAMLI GELİRLER6.015 -1.740Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar6.015 -1.740Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri7.355 -2.230Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.340 490TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.732 -23.046Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler750.000 23.088 351.106 44.979 1.169.173TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler9.317 9.317Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi9.317 9.317Yeni Bakiye750.000 23.088 351.106 9.317 44.979 1.178.490Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.740 -21.306 -23.046Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.059 2.059Kar Dağıtımı44.979 -44.979Diğer44.979 -44.979Dönem Sonu Bakiyeler750.000 25.147 -1.740 351.106 54.296 -21.306 1.157.503Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.026.915 28.591 -1.255 -984 396.085 9.317 80.597 1.539.266 1.539.266TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-5.503 5.503 5.395 5.395 5.395Hataların Düzeltilmesinin Etkisi5.395 5.395 5.395Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi-5.503 5.503Yeni Bakiye1.026.915 23.088 -1.255 4.519 396.085 14.712 80.597 1.544.661 1.544.661Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.015 7.717 13.732 13.732Kar Dağıtımı89.914 -9.317 -80.597Yedeklere Aktarılan Tutarlar89.914 -89.914Diğer80.597 -80.597Dönem Sonu Bakiyeler1.026.915 23.088 -1.255 10.534 485.999 5.395 7.717 1.558.393 1.558.393Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(1) 452.211 168.735Kredilerden Alınan Kar Payları366.655 135.348Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler7.638 1.589Bankalardan Alınan Gelirler60 0Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler76.404 31.502Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar17.408 16.166Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar41.275 2.472İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler17.721 12.864Finansal Kiralama Gelirleri1.107 45Diğer Kar Payı Gelirleri347 251KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(2) -369.548 -88.734Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-222.260 -72.194Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-131.421 -14.888Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-10.431 -481İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-5.436 -1.171Diğer Kar Payı Giderleri0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)82.663 80.001NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ10.008 1.116Alınan Ücret ve Komisyonlar15.599 3.108Gayri Nakdi Kredilerden5.873 1.419Diğer(3) 9.726 1.689Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-5.591 -1.992Gayri Nakdi Kredilere-12 -14Diğer(3) -5.579 -1.978TEMETTÜ GELİRLERİ(4) 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5) -1.073 4.864Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1.334 110Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-14.490 -2.725Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)12.083 7.479DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(6) 46.451 10.462FAALİYET BRÜT KÂRI138.049 96.443BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(7) -18.862 -34.549DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(7) -3.394 -33.612PERSONEL GİDERLERİ (-)(8) -62.171 -25.369DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-44.397 -22.407NET FAALİYET KARI (ZARARI)9.225 -19.494BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.225 -19.494SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -1.508 -1.812Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-26.437 -11.697Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi24.929 9.885SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)7.717 -21.306DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI7.717 -21.306Grubun Karı (Zararı)7.717 -21.306Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)0,00008-0,00028Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.760.044 4.155.552 5.915.596 1.496.116 3.465.407 4.961.523Nakit ve Nakit Benzerleri405.061 3.367.401 3.772.462 259.407 2.917.315 3.176.722Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 403.606 2.703.859 3.107.465 255.369 2.011.728 2.267.097Bankalar(2) 1.596 664.424 666.020 4.130 906.712 910.842Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-141 -882 -1.023 -92 -1.125 -1.217Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(3) 306.648 512.171 818.819 312.473 306.207 618.680Devlet Borçlanma Senetleri194.931 512.171 707.102 216.844 306.207 523.051Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar111.717 0 111.717 95.629 0 95.629Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 1.019.050 275.958 1.295.008 922.824 241.566 1.164.390Devlet Borçlanma Senetleri1.011.391 275.958 1.287.349 915.165 241.566 1.156.731Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 0 7.659 7.659 0 7.659Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(5) 29.285 22 29.307 1.412 319 1.731Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı29.285 22 29.307 1.412 319 1.731Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)9.203.719 5.265.178 14.468.897 9.939.118 4.963.488 14.902.606Krediler(6) 9.401.491 3.592.517 12.994.008 10.148.747 3.421.877 13.570.624Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(8) 32.858 5.491 38.349 25.623 2.786 28.409İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 0 1.698.476 1.698.476 0 1.568.929 1.568.929Devlet Borçlanma Senetleri0 1.698.476 1.698.476 0 1.568.929 1.568.929Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(6) -230.630 -31.306 -261.936 -235.252 -30.104 -265.356SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(9) 21.528 0 21.528 23.797 0 23.797Satış Amaçlı21.528 0 21.528 23.797 0 23.797Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI100 0 100 100 0 100İştirakler (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(11) 298.376 0 298.376 251.229 0 251.229MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 30.676 0 30.676 34.559 0 34.559Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer30.676 0 30.676 34.559 0 34.559YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 78.790 0 78.790 73.853 0 73.853DİĞER AKTİFLER(15) 164.107 4.109 168.216 142.437 73 142.510VARLIKLAR TOPLAMI11.557.340 9.424.839 20.982.179 11.961.209 8.428.968 20.390.177YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(1) 6.012.920 6.759.241 12.772.161 5.332.739 6.344.661 11.677.400ALINAN KREDİLER(2) 3.206.917 841.400 4.048.317 3.146.199 926.868 4.073.067PARA PİYASALARINA BORÇLAR442.835 0 442.835 1.069.349 0 1.069.349İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER217 4.537 4.754 43.279 7 43.286Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(3) 217 4.537 4.754 43.279 7 43.286Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5) 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(4) 154.017 0 154.017 119.338 0 119.338KARŞILIKLAR(6) 36.006 45.389 81.395 48.188 46.035 94.223Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı8.288 0 8.288 14.482 0 14.482Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar27.718 45.389 73.107 33.706 46.035 79.741CARİ VERGİ BORCU(7) 25.903 0 25.903 20.900 0 20.900ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(8) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(9) 0 1.675.468 1.675.468 0 1.545.981 1.545.981Krediler0 1.675.468 1.675.468 0 1.545.981 1.545.981Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER212.809 6.127 218.936 205.782 1.585 207.367ÖZKAYNAKLAR(11) 1.555.295 3.098 1.558.393 1.538.157 1.109 1.539.266Ödenmiş Sermaye1.026.915 0 1.026.915 1.026.915 0 1.026.915Sermaye Yedekleri23.088 0 23.088 27.450 1.141 28.591Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri23.088 0 23.088 27.450 1.141 28.591Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.255 0 -1.255 -1.255 0 -1.255Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler7.436 3.098 10.534 -952 -32 -984Kar Yedekleri485.999 0 485.999 396.085 0 396.085Yasal Yedekler280.353 0 280.353 275.857 0 275.857Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler205.646 0 205.646 120.228 0 120.228Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar13.112 0 13.112 89.914 0 89.914Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı5.395 0 5.395 9.317 0 9.317Dönem Net Kâr veya Zararı7.717 0 7.717 80.597 0 80.597Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI11.646.919 9.335.260 20.982.179 11.523.931 8.866.246 20.390.177Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER2.700.514 4.155.028 6.855.542 2.523.491 2.774.656 5.298.147GARANTİ VE KEFALETLER(1) 1.710.692 2.661.648 4.372.340 1.402.281 1.759.081 3.161.362Teminat Mektupları1.609.443 1.137.239 2.746.682 1.298.020 889.899 2.187.919Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.609.443 1.137.239 2.746.682 1.298.020 889.899 2.187.919Banka Kredileri31.000 1.446.779 1.477.779 31.000 819.386 850.386İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri31.000 1.446.779 1.477.779 31.000 819.386 850.386Akreditifler70.249 77.630 147.879 73.261 49.796 123.057Belgeli Akreditifler70.249 77.630 147.879 73.261 49.796 123.057Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 510.499 207.037 717.536 419.983 242.514 662.497Cayılamaz Taahhütler510.499 207.037 717.536 419.983 242.514 662.497Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri44.310 59.386 103.696 64.799 110.655 175.454İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri410.002 0 410.002 323.542 0 323.542Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri56.187 0 56.187 31.642 0 31.642İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 147.651 147.651 0 131.859 131.859Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR479.323 1.286.343 1.765.666 701.227 773.061 1.474.288Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar479.323 1.286.343 1.765.666 701.227 773.061 1.474.288Vadeli Alım-Satım İşlemleri44.391 61.066 105.457 107.624 106.721 214.345Vadeli Döviz Alım İşlemleri25.062 26.435 51.497 91.612 15.356 106.968Vadeli Döviz Satım İşlemleri19.329 34.631 53.960 16.012 91.365 107.377Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri434.932 1.225.277 1.660.209 593.603 666.340 1.259.943Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER84.368.250 7.024.762 91.393.012 67.873.182 6.078.363 73.951.545EMANET KIYMETLER5.022.491 2.558.215 7.580.706 4.600.441 2.112.045 6.712.486Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler2.685.996 83.635 2.769.631 2.593.321 0 2.593.321Tahsile Alınan Çekler1.061.689 88.919 1.150.608 803.612 72.891 876.503Tahsile Alınan Ticari Senetler25.429 0 25.429 23.422 0 23.422Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler844 0 844 894 0 894Emanet Kıymet Alanlar1.248.533 2.385.661 3.634.194 1.179.192 2.039.154 3.218.346REHİNLİ KIYMETLER79.345.759 4.466.547 83.812.306 63.272.741 3.966.318 67.239.059Menkul Kıymetler130.850 0 130.850 61.650 0 61.650Teminat Senetleri0 0 0 0 0 0Emtia1.089.899 11.980 1.101.879 760.269 0 760.269Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul5.396.354 0 5.396.354 4.366.808 0 4.366.808Diğer Rehinli Kıymetler72.728.656 4.454.567 77.183.223 58.084.014 3.966.318 62.050.332Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI87.068.764 11.179.790 98.248.554 70.396.673 8.853.019 79.249.692Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-82.383 15.467Alınan Kar Payları395.669 143.302Ödenen Kar Payları-364.713 -68.198Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar15.599 3.108Elde Edilen Diğer Kazançlar33.096 13.410Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar0 -9Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-77.851 -25.218Ödenen Vergiler-6.511 -2.419Diğer-77.672 -48.509Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim402.514 637.966Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-196.485 -67.720Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-322.622 -224.464Kredilerdeki Net (Artış) Azalış860.797 -1.013.108Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.754 85Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)118.908 166.078Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)470.793 1.259.556Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-527.123 517.539Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı320.131 653.433YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-60.616 -551.301İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -50Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-15.313 -18.747Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 12.678Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-110.166 -426.333Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar60.980 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -119.485Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer3.883 636FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-54.122 -107.827Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit-262.610.137 745.211Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı262.585.387 -851.454İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-29.372 -1.584Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi70.588 7.869Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)275.981 2.174Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.723.008 251.608Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.998.989 253.782http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935448BIST