***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)19.678 9.670DİĞER KAPSAMLI GELİRLER8.127 4.810Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarMaddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar8.127 4.810Yabancı Para Çevrim FarklarıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri8.834 6.167Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-707 -1.357TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.805 14.480Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler750.000 0 0 23.088 0 0 0 0 0 0 351.106 0 44.979 1.169.173 0 1.169.173TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.317 0 9.317 0 9.317Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.317 0 9.317 0 9.317Yeni Bakiye750.000 0 0 23.088 0 0 0 0 4.810 0 351.106 9.317 44.979 1.178.490 0 1.178.490Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.670 14.480 0 14.480Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 4.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.410 0 4.410Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 0 -44.979 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 -44.979 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 -44.979 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler750.000 0 0 27.498 0 0 0 0 4.810 0 396.085 9.317 9.670 1.197.380 0 1.197.380Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.026.915 0 0 28.591 0 -1.255 0 0 -984 0 396.085 9.317 80.597 1.539.266 0 1.539.266TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -5.503 0 0 0 0 5.503 0 0 5.395 0 5.395 0 5.395Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.395 0 5.395 0 5.395Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -5.503 0 0 0 0 5.503 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.026.915 0 0 23.088 0 1.255 0 0 4.519 0 396.085 14.712 80.597 1.544.661 0 1.544.661Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 8.127 0 0 0 19.678 27.805 0 27.805Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.914 -9.317 -80.597 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.914 -89.914 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.597 -80.597 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.026.915 0 0 23.088 0 -1.255 0 0 12.646 0 485.999 5.395 19.678 1.572.466 0 1.572.466Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ1 974.793 382.579 522.582 213.844Kredilerden Alınan Kar Payları789.361 298.906 422.706 163.558Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler20.865 3.929 13.227 2.340Bankalardan Alınan Gelirler91 0 31 0Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler160.369 79.044 83.965 47.542Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar34.162 30.330 16.754 14.164Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar88.359 21.561 47.084 19.089İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler37.848 27.153 20.127 14.289Finansal Kiralama Gelirleri3.265 210 2.158 165Diğer Kar Payı Gelirleri842 490 495 239KÂR PAYI GİDERLERİ (-)2 -817.992 -211.624 -448.444 -122.890Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-479.209 -163.434 -256.949 -91.240Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-308.600 -34.840 -177.179 -19.952Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-18.140 -10.457 -7.709 -9.976İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0 0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-12.043 -2.893 -6.607 -1.722Diğer Kar Payı Giderleri0 0 0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)156.801 170.955 74.138 90.954NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ28.591 6.520 18.583 5.404Alınan Ücret ve Komisyonlar37.521 11.363 21.922 8.255Gayri Nakdi Kredilerden12.541 2.959 6.668 1.540Diğer3 24.980 8.404 15.254 6.715Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-8.930 -4.843 -3.339 -2.851Gayri Nakdi Kredilere-29 -29 -17 -15Diğer3 -8.901 -4.814 -3.322 -2.836TEMETTÜ GELİRLERİ4 0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5 -10.278 24.477 -9.205 19.613Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)2.765 8.340 1.431 8.230Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-140.919 -88.886 -126.429 -86.161Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)127.876 105.023 115.793 97.544DİĞER FAALİYET GELİRLERİ6 110.521 53.706 64.070 43.244FAALİYET BRÜT KÂRI285.635 255.658 147.586 159.215BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )7 -37.712 -88.748 -18.850 -54.199DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )7 -5.100 -37.414 -1.706 -3.802PERSONEL GİDERLERİ (-)8 -122.789 -57.548 -60.618 -32.179DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-95.859 -51.630 -51.462 -29.223NET FAALİYET KARI (ZARARI)24.175 20.318 14.950 39.812BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.175 20.318 14.950 39.812SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 -4.497 -10.648 -2.989 -8.836Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-36.706 -30.972 -10.269 -19.275Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi32.209 20.324 7.280 10.439SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)19.678 9.670 11.961 30.976DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI19.678 9.670 11.961 30.976Grubun Karı (Zararı)19.678 9.670 11.961 30.976Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar 0,00019000 0,00013000 0,00012000 0,00041000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.079.671 4.888.145 6.967.816 1.496.116 3.465.407 4.961.523Nakit ve Nakit Benzerleri437.105 3.649.989 4.087.094 259.407 2.917.315 3.176.722Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 435.052 2.542.238 2.977.290 255.369 2.011.728 2.267.097Bankalar2 2.207 1.108.765 1.110.972 4.130 906.712 910.842Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-154 -1.014 -1.168 -92 -1.125 -1.217Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 178.977 551.967 730.944 312.473 306.207 618.680Devlet Borçlanma Senetleri102.119 551.967 654.086 216.844 306.207 523.051Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar76.858 0 76.858 95.629 0 95.629Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 1.451.988 677.467 2.129.455 922.824 241.566 1.164.390Devlet Borçlanma Senetleri1.444.329 677.467 2.121.796 915.165 241.566 1.156.731Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 0 7.659 7.659 0 7.659Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar5 11.601 8.722 20.323 1.412 319 1.731Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı11.601 8.722 20.323 1.412 319 1.731Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)10.710.801 5.983.930 16.694.731 9.939.118 4.963.488 14.902.606Krediler6 10.882.806 4.183.219 15.066.025 10.148.747 3.421.877 13.570.624Kiralama İşlemlerinden Alacaklar8 61.346 16.156 77.502 25.623 2.786 28.409İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar7 0 1.819.664 1.819.664 0 1.568.929 1.568.929Devlet Borçlanma Senetleri0 1.819.664 1.819.664 0 1.568.929 1.568.929Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)6 -233.351 -35.109 -268.460 -235.252 -30.104 -265.356SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)9 12.362 0 12.362 23.797 0 23.797Satış Amaçlı12.362 0 12.362 23.797 0 23.797Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI100 0 100 100 0 100İştirakler (Net)10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 323.055 0 323.055 251.229 0 251.229MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 30.746 0 30.746 34.559 0 34.559Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer30.746 0 30.746 34.559 0 34.559YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI14 76.259 0 76.259 73.853 0 73.853DİĞER AKTİFLER15 193.075 264 193.339 142.437 73 142.510VARLIKLAR TOPLAMI13.426.069 10.872.339 24.298.408 11.961.209 8.428.968 20.390.177YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR1 6.275.843 8.845.985 15.121.828 5.332.739 6.344.661 11.677.400ALINAN KREDİLER2 3.137.842 715.081 3.852.923 3.146.199 926.868 4.073.067PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.402.657 0 1.402.657 1.069.349 0 1.069.349İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.751 37 2.788 43.279 7 43.286Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3 2.751 37 2.788 43.279 7 43.286Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı5 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)4 169.493 0 169.493 119.338 0 119.338KARŞILIKLAR6 29.383 32.008 61.391 48.188 46.035 94.223Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı10.151 0 10.151 14.482 0 14.482Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar19.232 32.008 51.240 33.706 46.035 79.741CARİ VERGİ BORCU7 26.641 0 26.641 20.900 0 20.900ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI9 0 1.797.005 1.797.005 0 1.545.981 1.545.981Krediler0 1.797.005 1.797.005 0 1.545.981 1.545.981Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER278.297 12.919 291.216 205.782 1.585 207.367ÖZKAYNAKLAR11 1.567.846 4.620 1.572.466 1.538.157 1.109 1.539.266Ödenmiş Sermaye1.026.915 0 1.026.915 1.026.915 0 1.026.915Sermaye Yedekleri23.088 0 23.088 27.450 1.141 28.591Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri23.088 0 23.088 27.450 1.141 28.591Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.255 0 -1.255 -1.255 0 -1.255Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler8.026 4.620 12.646 -952 -32 -984Kar Yedekleri485.999 0 485.999 396.085 0 396.085Yasal Yedekler280.353 0 280.353 275.857 0 275.857Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler205.646 0 205.646 120.228 0 120.228Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar25.073 0 25.073 89.914 0 89.914Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı5.395 0 5.395 9.317 0 9.317Dönem Net Kâr veya Zararı19.678 0 19.678 80.597 0 80.597Azınlık Payları0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI12.890.753 11.407.655 24.298.408 11.523.931 8.866.246 20.390.177Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER3.477.132 4.937.908 8.415.040 2.523.491 2.774.656 5.298.147GARANTİ VE KEFALETLER1 1.969.359 2.563.207 4.532.566 1.402.281 1.759.081 3.161.362Teminat Mektupları1.899.110 1.245.644 3.144.754 1.298.020 889.899 2.187.919Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.899.110 1.245.644 3.144.754 1.298.020 889.899 2.187.919Banka Kredileri0 1.175.010 1.175.010 31.000 819.386 850.386İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 1.175.010 1.175.010 31.000 819.386 850.386Akreditifler70.249 142.553 212.802 73.261 49.796 123.057Belgeli Akreditifler70.249 142.553 212.802 73.261 49.796 123.057Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1 839.446 313.339 1.152.785 419.983 242.514 662.497Cayılamaz Taahhütler839.446 313.339 1.152.785 419.983 242.514 662.497Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri40.192 158.984 199.176 64.799 110.655 175.454İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri725.009 0 725.009 323.542 0 323.542Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri74.245 0 74.245 31.642 0 31.642İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 154.355 154.355 0 131.859 131.859Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR668.327 2.061.362 2.729.689 701.227 773.061 1.474.288Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar668.327 2.061.362 2.729.689 701.227 773.061 1.474.288Vadeli Alım-Satım İşlemleri79.739 78.690 158.429 107.624 106.721 214.345Vadeli Döviz Alım İşlemleri39.902 39.345 79.247 91.612 15.356 106.968Vadeli Döviz Satım İşlemleri39.837 39.345 79.182 16.012 91.365 107.377Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri588.588 1.982.672 2.571.260 593.603 666.340 1.259.943Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER103.572.366 8.052.028 111.624.394 67.873.182 6.078.363 73.951.545EMANET KIYMETLER5.563.581 3.234.750 8.798.331 4.600.441 2.112.045 6.712.486Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler2.591.839 189.200 2.781.039 2.593.321 0 2.593.321Tahsile Alınan Çekler1.380.088 128.600 1.508.688 803.612 72.891 876.503Tahsile Alınan Ticari Senetler65.718 0 65.718 23.422 0 23.422Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler844 0 844 894 0 894Emanet Kıymet Alanlar1.525.092 2.916.950 4.442.042 1.179.192 2.039.154 3.218.346REHİNLİ KIYMETLER98.008.785 4.817.278 102.826.063 63.272.741 3.966.318 67.239.059Menkul Kıymetler130.500 0 130.500 61.650 0 61.650Teminat Senetleri0 0 0 0 0 0Emtia1.540.994 12.692 1.553.686 760.269 0 760.269Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul6.917.869 0 6.917.869 4.366.808 0 4.366.808Diğer Rehinli Kıymetler89.419.422 4.804.586 94.224.008 58.084.014 3.966.318 62.050.332Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI107.049.498 12.989.936 120.039.434 70.396.673 8.853.019 79.249.692Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-299.148 -482.661Alınan Kar Payları884.610 239.619Ödenen Kar Payları-782.259 -170.634Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar37.521 11.363Elde Edilen Diğer Kazançlar92.540 56.654Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar0 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-157.033 -57.397Ödenen Vergiler-10.238 -11.626Diğer-364.289 -550.640Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.304.083 880.572Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-111.551 508.017Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-513.664 -321.502Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.020.285 -2.563.368Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-30.196 13.418Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)119.326 253.658Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)2.367.741 2.439.880Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)492.712 550.469Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.004.935 397.911YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-926.945 -916.275İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -50Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-36.053 -23.985Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller15.450 383Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.426.758 -890.748Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar516.603 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer3.813 -1.875FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit180.831 544.573Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit189.930.564 3.717.158Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-189.709.752 -3.168.821İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-39.981 -3.764Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi140.892 132.694Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)399.713 158.903Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.723.008 251.608Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.122.721 410.511http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959767BIST