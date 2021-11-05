***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)50.945 48.393DİĞER KAPSAMLI GELİRLER2.998 -12.978Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar2.998 -12.978Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri3.379 -16.569Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-381 3.591TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)53.943 35.415Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler750.000 0 0 23.088 0 0 0 0 0 0 351.106 0 44.979 1.169.173TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.317 0 9.317Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.317 0 9.317Yeni Bakiye750.000 0 0 23.088 0 0 0 0 0 0 351.106 9.317 44.979 1.178.490Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -12.978 0 0 0 48.393 35.415Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 5.803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.803Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 0 -44.979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 -44.979 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.979 -44.979 0Dönem Sonu Bakiyeler750.000 0 0 28.891 0 0 0 0 -12.978 0 396.085 9.317 48.393 1.219.708Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.026.915 0 0 28.591 0 -1.255 0 0 -984 0 396.085 9.317 80.626 1.539.295 1.539.295TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -5.503 0 0 0 0 5.503 0 0 5.395 0 5.395 5.395Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.395 0 5.395 5.395Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -5.503 0 0 0 0 5.503 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.026.915 0 0 23.088 0 -1.255 0 0 4.519 0 396.085 14.712 80.626 1.544.690 1.544.690Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 2.998 0 0 0 50.945 53.943 53.943Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.914 -9.288 -80.626 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.914 -89.914 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.626 -80.626 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.026.915 0 0 23.088 0 -1.255 0 0 7.517 0 485.999 5.424 50.945 1.598.633 1.598.633Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ1 1.591.715 624.716 614.352 242.137Kredilerden Alınan Kar Payları1.259.611 488.545 470.250 189.639Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler36.521 6.097 15.656 2.168Bankalardan Alınan Gelirler119 0 28 0Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler267.986 128.720 108.981 49.676Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar45.383 42.441 12.585 12.111Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar164.519 42.421 76.160 20.860İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler58.084 43.858 20.236 16.705Finansal Kiralama Gelirleri25.642 679 18.443 469Diğer Kar Payı Gelirleri1.836 675 994 185KÂR PAYI GİDERLERİ (-)2 -1.309.620 -355.628 -489.233 -144.051Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-745.171 -248.289 -266.282 -84.855Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-75.464 -53.381 -26.520 -21.821Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-22.021 -21.518 -3.881 -11.061İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-447.399 -26.320 -185.028 -23.087Kiralama Kar Payı Giderleri-19.565 -6.120 -7.522 -3.227Diğer Kar Payı Giderleri0 0 0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)282.095 269.088 125.119 98.086NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ50.585 12.362 21.994 5.842Alınan Ücret ve Komisyonlar62.724 20.659 25.203 9.296Gayri Nakdi Kredilerden20.885 5.357 8.344 2.398Diğer3 41.839 15.302 16.859 6.898Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-12.139 -8.297 -3.209 -3.454Gayri Nakdi Kredilere-49 -39 -20 -10Diğer3 -12.090 -8.258 -3.189 -3.444TEMETTÜ GELİRLERİ4 0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5 -8.585 30.133 1.693 5.656Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1.833 3.062 -932 -5.278Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-146.055 -86.235 -5.136 2.651Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)135.637 113.306 7.761 8.283DİĞER FAALİYET GELİRLERİ6 128.701 80.985 17.989 27.279FAALİYET BRÜT KÂRI452.796 392.568 166.795 136.863BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )7 -46.113 -103.570 -8.372 -14.822DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )7 -7.898 -51.169 -2.798 -13.757PERSONEL GİDERLERİ (-)-188.562 -94.766 -65.773 -37.218DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)8 -146.973 -79.681 -50.924 -28.051NET FAALİYET KARI (ZARARI)63.250 63.382 38.928 43.015BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)63.250 63.382 38.928 43.015SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)10 -12.305 -14.989 -7.764 -4.341Cari Vergi Karşılığı-36 0 8 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-52.193 -63.579 -15.487 -32.607Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi39.924 48.590 7.715 28.266SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)9 50.945 48.393 31.164 38.674DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI50.945 48.393 31.164 38.674Grubun Karı (Zararı)50.945 48.393 31.164 38.674Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar 0,00050000 0,00065000 0,00030000 0,00052000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.398.009 5.733.502 8.131.511 1.400.487 3.465.407 4.865.894Nakit ve Nakit Benzerleri598.660 4.228.252 4.826.912 259.407 2.917.315 3.176.722Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 592.278 3.289.942 3.882.220 255.369 2.011.728 2.267.097Bankalar2 6.489 939.166 945.655 4.130 906.712 910.842Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-107 -856 -963 -92 -1.125 -1.217Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 51.165 559.699 610.864 216.844 306.207 523.051Devlet Borçlanma Senetleri51.165 559.699 610.864 216.844 306.207 523.051Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 1.745.430 942.098 2.677.460 915.165 241.566 1.156.731Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 0 7.659 7.659 0 7.659Diğer Finansal Varlıklar2.409 0 2.409 0 0 0Türev Finansal Varlıklar5 2.754 3.453 6.207 1.412 319 1.731Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.754 3.453 6.207 1.412 319 1.731Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)10.145.537 6.578.406 16.723.943 9.939.118 4.963.488 14.902.606Krediler6 10.041.165 4.756.176 14.797.341 10.148.747 3.421.877 13.570.624Kiralama İşlemlerinden Alacaklar8 338.885 19.975 358.860 25.623 2.786 28.409İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar7 0 1.837.547 1.837.547 0 1.568.929 1.568.929Devlet Borçlanma Senetleri0 1.837.547 1.837.547 0 1.568.929 1.568.929Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)6 -234.513 -35.292 -269.805 -235.252 -30.104 -265.356SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)9 9.865 0 9.865 23.797 0 23.797Satış Amaçlı9.865 0 9.865 23.797 0 23.797Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 325.217 0 325.217 251.229 0 251.229MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 26.566 0 26.566 34.559 0 34.559Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer26.566 0 26.566 34.559 0 34.559YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI14 68.988 0 68.988 73.853 0 73.853DİĞER AKTİFLER15 225.276 357 225.633 142.437 73 142.510VARLIKLAR TOPLAMI13.199.458 12.312.265 25.511.723 11.865.480 8.428.968 20.294.448YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR1 6.517.162 9.936.603 16.453.765 5.332.642 6.344.661 11.677.303ALINAN KREDİLER2 106.458 621.425 727.883 21.889 926.868 948.757PARA PİYASALARINA BORÇLAR18.890 0 18.890 1.069.349 0 1.069.349İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)4.264.269 0 4.264.269 3.028.652 0 3.028.652GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER147 13 160 43.279 7 43.286Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3 147 13 160 43.279 7 43.286Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı5 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)4 176.778 0 176.778 119.338 0 119.338KARŞILIKLAR6 32.818 31.023 63.841 48.188 46.035 94.223Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı10.786 0 10.786 14.482 0 14.482Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar22.032 31.023 53.055 33.706 46.035 79.741CARİ VERGİ BORCU7 27.217 0 27.217 20.900 0 20.900ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI9 0 1.814.896 1.814.896 0 1.545.981 1.545.981Krediler0 1.814.896 1.814.896 0 1.545.981 1.545.981Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER10 339.398 25.993 365.391 205.779 1.585 207.364ÖZKAYNAKLAR11 1.595.892 2.741 1.598.633 1.538.186 1.109 1.539.295Ödenmiş Sermaye1.026.915 0 1.026.915 1.026.915 0 1.026.915Sermaye Yedekleri23.088 0 23.088 27.450 1.141 28.591Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri23.088 0 23.088 27.450 1.141 28.591Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.255 0 -1.255 -1.255 0 -1.255Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.776 2.741 7.517 -952 -32 -984Kar Yedekleri485.999 0 485.999 396.085 0 396.085Yasal Yedekler280.353 0 280.353 275.857 0 275.857Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler205.646 0 205.646 120.228 0 120.228Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar56.369 0 56.369 89.943 0 89.943Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı5.424 0 5.424 9.317 0 9.317Dönem Net Kâr veya Zararı50.945 0 50.945 80.626 0 80.626YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI13.079.029 12.432.694 25.511.723 11.428.202 8.866.246 20.294.448Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER3.567.679 4.700.273 8.267.952 2.523.491 2.774.656 5.298.147GARANTİ VE KEFALETLER1 2.363.492 2.486.311 4.849.803 1.402.281 1.759.081 3.161.362Teminat Mektupları2.355.654 1.146.234 3.501.888 1.298.020 889.899 2.187.919Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.355.654 1.146.234 3.501.888 1.298.020 889.899 2.187.919Banka Kredileri0 1.202.488 1.202.488 31.000 819.386 850.386İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 1.202.488 1.202.488 31.000 819.386 850.386Akreditifler7.838 137.589 145.427 73.261 49.796 123.057Belgeli Akreditifler7.838 137.589 145.427 73.261 49.796 123.057Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1 1.004.907 1.260.573 2.265.480 419.983 242.514 662.497Cayılamaz Taahhütler1.004.907 1.260.573 2.265.480 419.983 242.514 662.497Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri79.673 1.102.642 1.182.315 64.799 110.655 175.454İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri836.946 0 836.946 323.542 0 323.542Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri88.288 0 88.288 31.642 0 31.642İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 157.931 157.931 0 131.859 131.859Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR199.280 953.389 1.152.669 701.227 773.061 1.474.288Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar199.280 953.389 1.152.669 701.227 773.061 1.474.288Vadeli Alım-Satım İşlemleri33.244 37.560 70.804 107.624 106.721 214.345Vadeli Döviz Alım İşlemleri16.446 18.967 35.413 91.612 15.356 106.968Vadeli Döviz Satım İşlemleri16.798 18.593 35.391 16.012 91.365 107.377Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri166.036 915.829 1.081.865 593.603 666.340 1.259.943Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER120.752.638 8.871.757 129.624.395 67.873.182 6.078.363 73.951.545EMANET KIYMETLER6.701.912 3.819.266 10.521.178 4.600.441 2.112.045 6.712.486Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler3.415.916 461.741 3.877.657 2.593.321 0 2.593.321Tahsile Alınan Çekler1.559.266 168.065 1.727.331 803.612 72.891 876.503Tahsile Alınan Ticari Senetler50.969 0 50.969 23.422 0 23.422Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler844 0 844 894 0 894Emanet Kıymet Alanlar1.674.917 3.189.460 4.864.377 1.179.192 2.039.154 3.218.346REHİNLİ KIYMETLER114.050.726 5.052.491 119.103.217 63.272.741 3.966.318 67.239.059Menkul Kıymetler140.118 0 140.118 61.650 0 61.650Teminat Senetleri0 0 0 0 0 0Emtia1.835.317 15.497 1.850.814 760.269 0 760.269Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul7.875.738 0 7.875.738 4.366.808 0 4.366.808Diğer Rehinli Kıymetler104.199.553 5.036.994 109.236.547 58.084.014 3.966.318 62.050.332Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI124.320.317 13.572.030 137.892.347 70.396.673 8.853.019 79.249.692Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı584.400 -158.330Alınan Kar Payları1.448.632 459.427Ödenen Kar Payları-1.236.878 -289.088Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar62.724 20.659Elde Edilen Diğer Kazançlar104.475 69.192Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar0 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-240.430 -94.615Ödenen Vergiler-18.621 -18.224Diğer464.498 -305.681Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim527.615 93.467Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-92.322 479.837Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.188.482 -610.681Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-956.372 -3.340.411Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-61.732 13.254Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)122.101 332.329Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)3.527.861 2.846.700Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-823.439 372.439Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.112.015 -64.863YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.196.943 -1.258.428İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-9.723 -79.737Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller16.443 749Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.242.398 -1.190.086Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar28.918 15.056Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.824 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer7.993 -4.410FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.417.731 1.661.236Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit32.543.647 35.812.310Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-31.075.390 -34.141.484İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-50.526 -9.590Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi131.706 349.097Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)464.509 687.042Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.723.008 251.608Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.187.517 938.650http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975391BIST