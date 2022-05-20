***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
20.05.2022 21:26
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
222.946 7.927
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
382.766 6.015
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
382.766 6.015
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
478.898 7.355
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-96.132 -1.340
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
605.712 13.942
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.026.915 0 0 28.591 0 -1.255 0 0 -984 0 396.085 9.317 80.597 1.539.266
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -5.503 0 0 0 0 5.503 0 0 5.395 0 5.395
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.395 0 5.395
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -5.503 0 0 0 0 5.503 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.026.915 0 0 23.088 0 -1.255 0 0 4.519 0 396.085 14.712 80.597 1.544.661
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 6.015 0 0 0 7.927 13.942
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.914 -9.317 -80.597 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.914 -89.914 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.597 -80.597 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.026.915 0 0 23.088 0 -1.255 0 0 10.534 0 485.999 5.395 7.927 1.558.603
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.026.915 0 0 23.088 0 -1.411 0 0 45.324 0 485.999 5.424 143.411 1.728.750 1.728.750
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.026.915 0 0 23.088 0 -1.411 0 0 45.324 0 485.999 5.424 143.411 1.728.750 1.728.750
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 382.766 0 0 0 222.946 605.712 605.712
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 10.098 0 0 0 0 0 0 -3.796 0 0 6.302 6.302
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.518 -5.107 -143.411 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.518 -148.518 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.411 -143.411 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.026.915 0 0 33.186 0 -1.411 0 0 428.090 0 630.721 317 222.946 2.340.764 2.340.764
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
KAR PAYI GELİRLERİ
1 1.283.106 451.830
Kredilerden Alınan Kar Payları
768.282 366.655
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
16.135 7.638
Bankalardan Alınan Gelirler
46 60
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
490.132 76.023
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
18.953 17.027
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
438.669 41.275
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
32.510 17.721
Finansal Kiralama Gelirleri
8.301 1.107
Diğer Kar Payı Gelirleri
210 347
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -698.623 -369.167
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-487.611 -222.260
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-42.971 -23.021
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-143.708 -108.019
Kiralama Kar Payı Giderleri
-8.209 -5.436
Diğer Kar Payı Giderleri
-467 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
584.483 82.663
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
43.755 10.008
Alınan Ücret ve Komisyonlar
48.298 15.599
Gayri Nakdi Kredilerden
13.242 5.873
Diğer
3 35.056 9.726
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-4.543 -5.591
Gayri Nakdi Kredilere
-36 -12
Diğer
3 -4.507 -5.579
TEMETTÜ GELİRLERİ
4 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5 13.812 -1.073
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
7.149 1.334
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
104.486 -14.490
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-97.823 12.083
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
6 40.366 46.451
FAALİYET BRÜT KÂRI
682.416 138.049
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
7 -156.364 -18.862
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
7 -18.125 -3.184
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-109.784 -62.171
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -84.293 -44.397
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
313.850 9.435
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9 313.850 9.435
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -90.904 -1.508
Cari Vergi Karşılığı
-215.033 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-39.676 -26.437
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
163.805 24.929
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
222.946 7.927
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
222.946 7.927
Grubun Karı (Zararı)
222.946 7.927
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00217000 0,00008000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.339.990 12.183.943 18.523.933 3.982.037 9.109.377 13.091.414
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.046.190 9.977.866 11.024.056 899.261 6.868.642 7.767.903
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 755.010 6.180.693 6.935.703 897.830 5.338.605 6.236.435
Bankalar
2 1.311 3.799.743 3.801.054 1.593 1.531.522 1.533.115
Para Piyasalarından Alacaklar
290.000 0 290.000 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-131 -2.570 -2.701 -162 -1.485 -1.647
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 26.029 717.485 743.514 237.267 847.933 1.085.200
Devlet Borçlanma Senetleri
738 717.485 718.223 0 847.933 847.933
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
25.291 0 25.291 237.267 0 237.267
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 5.230.790 1.486.588 6.717.378 2.783.631 1.389.522 4.173.153
Devlet Borçlanma Senetleri
5.223.131 1.486.588 6.709.719 2.775.972 1.389.522 4.165.494
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5 36.981 2.004 38.985 61.878 3.280 65.158
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
36.981 2.004 38.985 61.878 3.280 65.158
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
16.295.181 12.978.560 29.273.741 12.156.411 12.132.116 24.288.527
Krediler
6 16.492.279 9.732.697 26.224.976 12.307.401 9.417.079 21.724.480
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
8 133.581 85.737 219.318 108.644 74.200 182.844
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
7 0 3.266.177 3.266.177 0 2.713.586 2.713.586
Devlet Borçlanma Senetleri
0 3.266.177 3.266.177 0 2.713.586 2.713.586
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
6 -330.679 -106.051 -436.730 -259.634 -72.749 -332.383
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 6.360 0 6.360 8.000 0 8.000
Satış Amaçlı
6.360 0 6.360 8.000 0 8.000
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 352.015 0 352.015 330.398 0 330.398
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 20.869 0 20.869 23.462 0 23.462
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
20.869 0 20.869 23.462 0 23.462
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
14 94.901 0 94.901 66.894 0 66.894
DİĞER AKTİFLER
15 386.599 11.003 397.602 232.129 4.979 237.108
VARLIKLAR TOPLAMI
23.495.915 25.173.506 48.669.421 16.799.331 21.246.472 38.045.803
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLANAN FONLAR
1 13.705.852 22.160.430 35.866.282 8.216.829 18.448.499 26.665.328
ALINAN KREDİLER
2 156.316 970.989 1.127.305 101.296 1.103.031 1.204.327
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.004.215 0 1.004.215 1.984.303 0 1.984.303
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 3.784.047 0 3.784.047 2.862.381 0 2.862.381
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
7.075 632 7.707 106.180 3.810 109.990
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4 7.075 632 7.707 106.180 3.810 109.990
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
6 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5 215.520 0 215.520 191.498 0 191.498
KARŞILIKLAR
7 75.708 76.431 152.139 66.636 51.603 118.239
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
16.575 0 16.575 26.592 0 26.592
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
59.133 76.431 135.564 40.044 51.603 91.647
CARİ VERGİ BORCU
8 264.819 0 264.819 81.210 0 81.210
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 3.232.604 3.232.604 0 2.669.412 2.669.412
Krediler
0 3.232.604 3.232.604 0 2.669.412 2.669.412
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11 598.070 75.949 674.019 369.643 60.722 430.365
ÖZKAYNAKLAR
12 2.347.056 -6.292 2.340.764 1.740.202 -11.452 1.728.750
Ödenmiş Sermaye
1.026.915 0 1.026.915 1.026.915 0 1.026.915
Sermaye Yedekleri
33.186 0 33.186 23.088 0 23.088
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
33.186 0 33.186 23.088 0 23.088
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.411 0 -1.411 -1.411 0 -1.411
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
434.382 -6.292 428.090 56.776 -11.452 45.324
Kar Yedekleri
630.721 0 630.721 485.999 0 485.999
Yasal Yedekler
287.788 0 287.788 280.353 0 280.353
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
342.933 0 342.933 205.646 0 205.646
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
223.263 0 223.263 148.835 0 148.835
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
317 0 317 5.424 0 5.424
Dönem Net Kâr veya Zararı
222.946 0 222.946 143.411 0 143.411
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
22.158.678 26.510.743 48.669.421 15.720.178 22.325.625 38.045.803
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
7.020.960 7.591.430 14.612.390 6.343.425 8.723.299 15.066.724
GARANTİ VE KEFALETLER
1 3.842.755 4.041.107 7.883.862 3.024.434 3.136.467 6.160.901
Teminat Mektupları
3.838.624 2.528.750 6.367.374 3.017.583 1.863.037 4.880.620
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.838.624 2.528.750 6.367.374 3.017.583 1.863.037 4.880.620
Banka Kredileri
3.500 783.893 787.393 3.500 754.257 757.757
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
3.500 783.893 787.393 3.500 754.257 757.757
Akreditifler
631 728.464 729.095 3.351 519.173 522.524
Belgeli Akreditifler
631 728.464 729.095 3.351 519.173 522.524
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 1.644.495 699.831 2.344.326 1.478.944 626.232 2.105.176
Cayılamaz Taahhütler
1.644.495 699.831 2.344.326 1.478.944 626.232 2.105.176
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
150.860 439.485 590.345 249.690 390.845 640.535
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.342.632 0 1.342.632 1.121.875 0 1.121.875
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
151.003 0 151.003 107.379 0 107.379
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 260.346 260.346 0 235.387 235.387
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.533.710 2.850.492 4.384.202 1.840.047 4.960.600 6.800.647
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3 1.533.710 2.850.492 4.384.202 1.840.047 4.960.600 6.800.647
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
146.000 282.964 428.964 238.767 310.648 549.415
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
74.354 207.443 281.797 119.578 144.670 264.248
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
71.646 75.521 147.167 119.189 165.978 285.167
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
1.387.710 2.567.528 3.955.238 1.601.280 4.649.952 6.251.232
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
182.441.621 15.962.674 198.404.295 150.618.208 14.709.182 165.327.390
EMANET KIYMETLER
10.806.953 5.858.094 16.665.047 8.701.960 5.821.602 14.523.562
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.271.703 408.135 3.679.838 2.615.342 664.085 3.279.427
Tahsile Alınan Çekler
2.726.791 559.450 3.286.241 2.471.391 439.907 2.911.298
Tahsile Alınan Ticari Senetler
593.261 0 593.261 166.943 0 166.943
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
719 0 719 844 0 844
Emanet Kıymet Alanlar
4.214.479 4.890.509 9.104.988 3.447.440 4.717.610 8.165.050
REHİNLİ KIYMETLER
171.634.668 10.104.580 181.739.248 141.916.248 8.887.580 150.803.828
Menkul Kıymetler
239.150 0 239.150 207.150 0 207.150
Teminat Senetleri
0 0 0 0 0 0
Emtia
2.798.133 46.499 2.844.632 2.432.206 22.511 2.454.717
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
18.900.427 0 18.900.427 13.002.677 0 13.002.677
Diğer Rehinli Kıymetler
149.696.958 10.058.081 159.755.039 126.274.215 8.865.069 135.139.284
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
189.462.581 23.554.104 213.016.685 156.961.633 23.432.481 180.394.114
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
13.308 -82.202
Alınan Kar Payları
1.108.319 395.288
Ödenen Kar Payları
-729.617 -364.332
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
48.298 15.599
Elde Edilen Diğer Kazançlar
36.888 33.096
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-151.586 -77.851
Ödenen Vergiler
-98.616 -6.511
Diğer
-200.378 -77.491
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.617.581 371.709
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
326.490 -180.397
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-634.428 -322.622
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.566.003 860.797
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-122.717 -1.754
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
895.825 118.908
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
6.555.652 423.893
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-837.238 -527.116
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.630.889 289.507
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.435.200 -60.616
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-25.065 -15.313
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
5.896 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.428.700 -110.166
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
306.574 77.211
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-295.299 -16.231
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
1.394 3.883
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.161.871 -23.498
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
31.535.089 10.977.116
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-30.300.498 -10.971.242
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-72.720 -29.372
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
264.755 70.588
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.622.315 275.981
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.262.469 1.723.008
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.884.784 1.998.989
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031607
BIST