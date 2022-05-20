***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)222.946 7.927DİĞER KAPSAMLI GELİRLER382.766 6.015Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar382.766 6.015Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri478.898 7.355Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-96.132 -1.340TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)605.712 13.942Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.026.915 0 0 28.591 0 -1.255 0 0 -984 0 396.085 9.317 80.597 1.539.266TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -5.503 0 0 0 0 5.503 0 0 5.395 0 5.395Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.395 0 5.395Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -5.503 0 0 0 0 5.503 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.026.915 0 0 23.088 0 -1.255 0 0 4.519 0 396.085 14.712 80.597 1.544.661Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 6.015 0 0 0 7.927 13.942Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.914 -9.317 -80.597 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.914 -89.914 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.597 -80.597 0Dönem Sonu Bakiyeler1.026.915 0 0 23.088 0 -1.255 0 0 10.534 0 485.999 5.395 7.927 1.558.603Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.026.915 0 0 23.088 0 -1.411 0 0 45.324 0 485.999 5.424 143.411 1.728.750 1.728.750TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.026.915 0 0 23.088 0 -1.411 0 0 45.324 0 485.999 5.424 143.411 1.728.750 1.728.750Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 382.766 0 0 0 222.946 605.712 605.712Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 10.098 0 0 0 0 0 0 -3.796 0 0 6.302 6.302Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.518 -5.107 -143.411 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.518 -148.518 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.411 -143.411 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.026.915 0 0 33.186 0 -1.411 0 0 428.090 0 630.721 317 222.946 2.340.764 2.340.764Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ1 1.283.106 451.830Kredilerden Alınan Kar Payları768.282 366.655Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler16.135 7.638Bankalardan Alınan Gelirler46 60Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler490.132 76.023Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar18.953 17.027Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar438.669 41.275İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler32.510 17.721Finansal Kiralama Gelirleri8.301 1.107Diğer Kar Payı Gelirleri210 347KÂR PAYI GİDERLERİ (-)2 -698.623 -369.167Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-487.611 -222.260Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-42.971 -23.021Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-143.708 -108.019Kiralama Kar Payı Giderleri-8.209 -5.436Diğer Kar Payı Giderleri-467 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)584.483 82.663NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ43.755 10.008Alınan Ücret ve Komisyonlar48.298 15.599Gayri Nakdi Kredilerden13.242 5.873Diğer3 35.056 9.726Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-4.543 -5.591Gayri Nakdi Kredilere-36 -12Diğer3 -4.507 -5.579TEMETTÜ GELİRLERİ4 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5 13.812 -1.073Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)7.149 1.334Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)104.486 -14.490Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-97.823 12.083DİĞER FAALİYET GELİRLERİ6 40.366 46.451FAALİYET BRÜT KÂRI682.416 138.049BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )7 -156.364 -18.862DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )7 -18.125 -3.184PERSONEL GİDERLERİ (-)-109.784 -62.171DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)8 -84.293 -44.397NET FAALİYET KARI (ZARARI)313.850 9.435BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9 313.850 9.435SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)10 -90.904 -1.508Cari Vergi Karşılığı-215.033 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-39.676 -26.437Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi163.805 24.929SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)222.946 7.927DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI222.946 7.927Grubun Karı (Zararı)222.946 7.927Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00217000 0,00008000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)6.339.990 12.183.943 18.523.933 3.982.037 9.109.377 13.091.414Nakit ve Nakit Benzerleri1.046.190 9.977.866 11.024.056 899.261 6.868.642 7.767.903Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 755.010 6.180.693 6.935.703 897.830 5.338.605 6.236.435Bankalar2 1.311 3.799.743 3.801.054 1.593 1.531.522 1.533.115Para Piyasalarından Alacaklar290.000 0 290.000 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-131 -2.570 -2.701 -162 -1.485 -1.647Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 26.029 717.485 743.514 237.267 847.933 1.085.200Devlet Borçlanma Senetleri738 717.485 718.223 0 847.933 847.933Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar25.291 0 25.291 237.267 0 237.267Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 5.230.790 1.486.588 6.717.378 2.783.631 1.389.522 4.173.153Devlet Borçlanma Senetleri5.223.131 1.486.588 6.709.719 2.775.972 1.389.522 4.165.494Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 0 7.659 7.659 0 7.659Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar5 36.981 2.004 38.985 61.878 3.280 65.158Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı36.981 2.004 38.985 61.878 3.280 65.158Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)16.295.181 12.978.560 29.273.741 12.156.411 12.132.116 24.288.527Krediler6 16.492.279 9.732.697 26.224.976 12.307.401 9.417.079 21.724.480Kiralama İşlemlerinden Alacaklar8 133.581 85.737 219.318 108.644 74.200 182.844İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar7 0 3.266.177 3.266.177 0 2.713.586 2.713.586Devlet Borçlanma Senetleri0 3.266.177 3.266.177 0 2.713.586 2.713.586Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)6 -330.679 -106.051 -436.730 -259.634 -72.749 -332.383SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)9 6.360 0 6.360 8.000 0 8.000Satış Amaçlı6.360 0 6.360 8.000 0 8.000Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 352.015 0 352.015 330.398 0 330.398MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 20.869 0 20.869 23.462 0 23.462Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer20.869 0 20.869 23.462 0 23.462YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI14 94.901 0 94.901 66.894 0 66.894DİĞER AKTİFLER15 386.599 11.003 397.602 232.129 4.979 237.108VARLIKLAR TOPLAMI23.495.915 25.173.506 48.669.421 16.799.331 21.246.472 38.045.803YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR1 13.705.852 22.160.430 35.866.282 8.216.829 18.448.499 26.665.328ALINAN KREDİLER2 156.316 970.989 1.127.305 101.296 1.103.031 1.204.327PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.004.215 0 1.004.215 1.984.303 0 1.984.303İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)3 3.784.047 0 3.784.047 2.862.381 0 2.862.381GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER7.075 632 7.707 106.180 3.810 109.990Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı4 7.075 632 7.707 106.180 3.810 109.990Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı6 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5 215.520 0 215.520 191.498 0 191.498KARŞILIKLAR7 75.708 76.431 152.139 66.636 51.603 118.239Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı16.575 0 16.575 26.592 0 26.592Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar59.133 76.431 135.564 40.044 51.603 91.647CARİ VERGİ BORCU8 264.819 0 264.819 81.210 0 81.210ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI10 0 3.232.604 3.232.604 0 2.669.412 2.669.412Krediler0 3.232.604 3.232.604 0 2.669.412 2.669.412Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER11 598.070 75.949 674.019 369.643 60.722 430.365ÖZKAYNAKLAR12 2.347.056 -6.292 2.340.764 1.740.202 -11.452 1.728.750Ödenmiş Sermaye1.026.915 0 1.026.915 1.026.915 0 1.026.915Sermaye Yedekleri33.186 0 33.186 23.088 0 23.088Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri33.186 0 33.186 23.088 0 23.088Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.411 0 -1.411 -1.411 0 -1.411Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler434.382 -6.292 428.090 56.776 -11.452 45.324Kar Yedekleri630.721 0 630.721 485.999 0 485.999Yasal Yedekler287.788 0 287.788 280.353 0 280.353Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler342.933 0 342.933 205.646 0 205.646Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar223.263 0 223.263 148.835 0 148.835Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı317 0 317 5.424 0 5.424Dönem Net Kâr veya Zararı222.946 0 222.946 143.411 0 143.411Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI22.158.678 26.510.743 48.669.421 15.720.178 22.325.625 38.045.803Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER7.020.960 7.591.430 14.612.390 6.343.425 8.723.299 15.066.724GARANTİ VE KEFALETLER1 3.842.755 4.041.107 7.883.862 3.024.434 3.136.467 6.160.901Teminat Mektupları3.838.624 2.528.750 6.367.374 3.017.583 1.863.037 4.880.620Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları3.838.624 2.528.750 6.367.374 3.017.583 1.863.037 4.880.620Banka Kredileri3.500 783.893 787.393 3.500 754.257 757.757İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri3.500 783.893 787.393 3.500 754.257 757.757Akreditifler631 728.464 729.095 3.351 519.173 522.524Belgeli Akreditifler631 728.464 729.095 3.351 519.173 522.524Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1 1.644.495 699.831 2.344.326 1.478.944 626.232 2.105.176Cayılamaz Taahhütler1.644.495 699.831 2.344.326 1.478.944 626.232 2.105.176Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri150.860 439.485 590.345 249.690 390.845 640.535İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.342.632 0 1.342.632 1.121.875 0 1.121.875Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri151.003 0 151.003 107.379 0 107.379İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 260.346 260.346 0 235.387 235.387Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR1.533.710 2.850.492 4.384.202 1.840.047 4.960.600 6.800.647Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar3 1.533.710 2.850.492 4.384.202 1.840.047 4.960.600 6.800.647Vadeli Alım-Satım İşlemleri146.000 282.964 428.964 238.767 310.648 549.415Vadeli Döviz Alım İşlemleri74.354 207.443 281.797 119.578 144.670 264.248Vadeli Döviz Satım İşlemleri71.646 75.521 147.167 119.189 165.978 285.167Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri1.387.710 2.567.528 3.955.238 1.601.280 4.649.952 6.251.232Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER182.441.621 15.962.674 198.404.295 150.618.208 14.709.182 165.327.390EMANET KIYMETLER10.806.953 5.858.094 16.665.047 8.701.960 5.821.602 14.523.562Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler3.271.703 408.135 3.679.838 2.615.342 664.085 3.279.427Tahsile Alınan Çekler2.726.791 559.450 3.286.241 2.471.391 439.907 2.911.298Tahsile Alınan Ticari Senetler593.261 0 593.261 166.943 0 166.943Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler719 0 719 844 0 844Emanet Kıymet Alanlar4.214.479 4.890.509 9.104.988 3.447.440 4.717.610 8.165.050REHİNLİ KIYMETLER171.634.668 10.104.580 181.739.248 141.916.248 8.887.580 150.803.828Menkul Kıymetler239.150 0 239.150 207.150 0 207.150Teminat Senetleri0 0 0 0 0 0Emtia2.798.133 46.499 2.844.632 2.432.206 22.511 2.454.717Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul18.900.427 0 18.900.427 13.002.677 0 13.002.677Diğer Rehinli Kıymetler149.696.958 10.058.081 159.755.039 126.274.215 8.865.069 135.139.284Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI189.462.581 23.554.104 213.016.685 156.961.633 23.432.481 180.394.114Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı13.308 -82.202Alınan Kar Payları1.108.319 395.288Ödenen Kar Payları-729.617 -364.332Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar48.298 15.599Elde Edilen Diğer Kazançlar36.888 33.096Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar0 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-151.586 -77.851Ödenen Vergiler-98.616 -6.511Diğer-200.378 -77.491Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim2.617.581 371.709Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış326.490 -180.397Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-634.428 -322.622Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-3.566.003 860.797Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-122.717 -1.754Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)895.825 118.908Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)6.555.652 423.893Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-837.238 -527.116Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.630.889 289.507YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.435.200 -60.616İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-25.065 -15.313Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller5.896 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.428.700 -110.166Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar306.574 77.211Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-295.299 -16.231Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer1.394 3.883FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.161.871 -23.498Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit31.535.089 10.977.116Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-30.300.498 -10.971.242İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-72.720 -29.372Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi264.755 70.588Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.622.315 275.981Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.262.469 1.723.008Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.884.784 1.998.989http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031607BIST