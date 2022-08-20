***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)686.739 19.781DİĞER KAPSAMLI GELİRLER753.432 8.127Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar753.432 8.127Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri1.004.364 8.834Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-250.932 -707TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.440.171 27.908Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.026.915 0 0 28.591 0 -1.255 0 0 0 -984 0 0 396.085 9.317 80.626 1.539.295 0 1.539.295TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -5.503 0 0 0 0 0 5.503 0 0 0 5.395 0 5.395 0 5.395Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.395 0 5.395 0 5.395Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -5.503 0 0 0 0 0 5.503 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.026.915 0 0 23.088 0 -1.255 0 0 0 4.519 0 0 396.085 14.712 80.626 1.544.690 0 1.544.690Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.127 0 0 0 0 19.781 27.908 0 27.908Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.914 -9.288 -80.626 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.914 -89.914 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.626 -80.626 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.026.915 0 0 23.088 0 -1.255 0 0 0 12.646 0 0 485.999 5.424 19.781 1.572.598 0 1.572.598Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.026.915 0 0 23.088 0 -1.411 0 0 0 45.324 0 0 485.999 5.424 143.411 1.728.750 0 1.728.750TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.026.915 0 0 23.088 0 -1.411 0 0 0 45.324 0 0 485.999 5.424 143.411 1.728.750 0 1.728.750Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 753.432 0 0 0 0 686.739 1.440.171 0 1.440.171Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 10.098 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.796 0 0 6.302 0 6.302Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.518 -5.137 -143.411 -30 0 -30Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.518 -148.518 0 -30 0 -30Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.411 -143.411 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.026.915 0 0 33.186 0 -1.411 0 0 0 798.756 0 0 630.721 287 686.739 3.175.193 0 3.175.193Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(1) 2.883.361 977.363 2.431.531 525.533Kredilerden Alınan Kar Payları1.828.668 789.361 1.462.013 422.706Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler18.732 20.865 11.094 13.227Bankalardan Alınan Gelirler76 91 16 31Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler181 0 181 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler1.017.440 159.005 941.417 82.982Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar33.050 32.798 16.023 15.771Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar876.210 88.359 834.935 47.084İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler108.180 37.848 90.459 20.127Finansal Kiralama Gelirleri17.627 7.199 16.520 6.092Diğer Kar Payı Gelirleri637 842 290 495KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(2) -1.613.323 -820.387 -1.244.156 -451.220Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-1.136.930 -478.889 -914.670 -256.629Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-94.359 -48.944 -71.338 -25.923Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-51.200 -18.140 -40.769 -7.709İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-310.220 -262.371 -202.201 -154.352Kiralama Kar Payı Giderleri-20.146 -12.043 -14.710 -6.607Diğer Kar Payı Giderleri-468 0 -468 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)1.270.038 156.976 1.187.375 74.313NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ113.748 28.591 103.740 18.583Alınan Ücret ve Komisyonlar124.183 37.521 108.584 21.922Gayri Nakdi Kredilerden30.471 12.541 24.598 6.668Diğer(3) 93.712 24.980 83.986 15.254Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-10.435 -8.930 -4.844 -3.339Gayri Nakdi Kredilere-77 -29 -65 -17Diğer(3) -10.358 -8.901 -4.779 -3.322TEMETTÜ GELİRLERİ(4) 0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5) 93.991 -10.278 95.064 -9.205Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)7.685 2.765 6.351 1.431Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)323.082 -140.919 337.572 -126.429Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-236.776 127.876 -248.859 115.793DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(6) 56.119 110.712 9.668 64.261FAALİYET BRÜT KÂRI1.533.896 286.001 1.395.847 147.952BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(7) -217.645 -37.741 -198.783 -18.850DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(7) -33.368 -5.100 -30.184 -1.916PERSONEL GİDERLERİ (-)(8) -196.363 -122.789 -134.192 -60.618DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-171.455 -96.049 -127.058 -51.652NET FAALİYET KARI (ZARARI)915.065 24.322 905.630 14.916BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)915.065 24.322 905.630 14.916SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -228.326 -4.541 -226.818 -3.033Cari Vergi Karşılığı-540.543 -44 -540.543 -44Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-88.077 -36.706 -61.640 -10.269Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi400.294 32.209 375.365 7.280SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)686.739 19.781 678.812 11.883DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI686.739 19.781 678.812 11.883Grubun Karı (Zararı)686.739 19.781 678.812 11.883Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00669000 0,00019000 0,00661000 0,00217000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.912.579 16.435.150 24.347.729 3.982.037 9.109.377 13.091.414Nakit ve Nakit Benzerleri1.620.816 13.945.727 15.566.543 899.261 6.868.642 7.767.903Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 1.619.506 9.489.037 11.108.543 897.830 5.338.605 6.236.435Bankalar(2) 1.587 4.460.350 4.461.937 1.593 1.531.522 1.533.115Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-277 -3.660 -3.937 -162 -1.485 -1.647Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(3) 24.238 781.583 805.821 237.267 847.933 1.085.200Devlet Borçlanma Senetleri956 781.583 782.539 0 847.933 847.933Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar23.282 0 23.282 237.267 0 237.267Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 6.191.322 1.707.489 7.898.811 2.783.631 1.389.522 4.173.153Devlet Borçlanma Senetleri6.183.663 1.707.489 7.891.152 2.775.972 1.389.522 4.165.494Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 0 7.659 7.659 0 7.659Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(5) 76.203 351 76.554 61.878 3.280 65.158Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı76.203 351 76.554 61.878 3.280 65.158Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)21.844.715 12.303.593 34.148.308 12.156.411 12.132.116 24.288.527Krediler(6) 21.033.308 8.783.177 29.816.485 12.307.401 9.417.079 21.724.480Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(8) 155.962 98.121 254.083 108.644 74.200 182.844İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 1.035.023 3.518.150 4.553.173 0 2.713.586 2.713.586Devlet Borçlanma Senetleri1.035.023 3.518.150 4.553.173 0 2.713.586 2.713.586Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(6) -379.578 -95.855 -475.433 -259.634 -72.749 -332.383SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(9) 3.119 0 3.119 8.000 0 8.000Satış Amaçlı3.119 0 3.119 8.000 0 8.000Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(11) 369.021 0 369.021 330.398 0 330.398MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 35.593 0 35.593 23.462 0 23.462Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer35.593 0 35.593 23.462 0 23.462YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 127.859 0 127.859 66.894 0 66.894DİĞER AKTİFLER(15) 359.653 14.558 374.211 59.405.840 16.799.331 21.246.472 38.045.803YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(1) 19.838.994 26.429.185 46.268.179 8.216.829 18.448.499 26.665.328ALINAN KREDİLER(2) 121.080 974.498 1.095.578 101.296 1.103.031 1.204.327PARA PİYASALARINA BORÇLAR20.070 0 20.070 1.984.303 0 1.984.303İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 3.615.325 0 3.615.325 2.862.381 0 2.862.381GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER16.892 8.188 25.080 106.180 3.810 109.990Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(4) 16.892 8.188 25.080 106.180 3.810 109.990Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5) 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(4) 240.023 0 240.023 191.498 0 191.498KARŞILIKLAR(6) 91.871 91.949 183.820 66.636 51.603 118.239Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı18.764 0 18.764 26.592 0 26.592Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar73.107 91.949 165.056 40.044 51.603 91.647CARİ VERGİ BORCU(7) 378.968 0 378.968 81.210 0 81.210ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(8) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(9) 0 3.485.662 3.485.662 0 2.669.412 2.669.412Krediler0 3.485.662 3.485.662 0 2.669.412 2.669.412Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(10) 761.614 156.328 917.942 369.643 60.722 430.365ÖZKAYNAKLAR(11) 3.210.881 -35.688 3.175.193 1.740.202 -11.452 1.728.750Ödenmiş Sermaye1.026.915 0 1.026.915 1.026.915 0 1.026.915Sermaye Yedekleri33.186 0 33.186 23.088 0 23.088Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri33.186 0 33.186 23.088 0 23.088Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.411 0 -1.411 -1.411 0 -1.411Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler834.444 -35.688 798.756 56.776 -11.452 45.324Kar Yedekleri630.721 0 630.721 485.999 0 485.999Yasal Yedekler287.787 0 287.787 280.353 0 280.353Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler342.934 0 342.934 205.646 0 205.646Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar687.026 0 687.026 148.835 0 148.835Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı287 0 287 5.424 0 5.424Dönem Net Kâr veya Zararı686.739 0 686.739 143.411 0 143.411Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI28.295.718 31.110.122 59.405.840 15.720.178 22.325.625 38.045.803Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER9.769.466 9.087.739 18.857.205 6.343.425 8.723.299 15.066.724GARANTİ VE KEFALETLER(1) 4.823.205 3.874.859 8.698.064 3.024.434 3.136.467 6.160.901Teminat Mektupları4.810.198 2.854.165 7.664.363 3.017.583 1.863.037 4.880.620Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları4.810.198 2.854.165 7.664.363 3.017.583 1.863.037 4.880.620Banka Kredileri13.007 334.440 347.447 3.500 754.257 757.757İthalat Kabul Kredileri13.007 334.440 347.447 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 3.500 754.257 757.757Akreditifler0 686.254 686.254 3.351 519.173 522.524Belgeli Akreditifler0 686.254 686.254 3.351 519.173 522.524Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 1.931.747 911.570 2.843.317 1.478.944 626.232 2.105.176Cayılamaz Taahhütler1.931.747 911.570 2.843.317 1.478.944 626.232 2.105.176Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri263.379 615.762 879.141 249.690 390.845 640.535İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.508.784 0 1.508.784 1.121.875 0 1.121.875Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri159.584 0 159.584 107.379 0 107.379İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 295.808 295.808 0 235.387 235.387Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR3.014.514 4.301.310 7.315.824 1.840.047 4.960.600 6.800.647Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar(3) 3.014.514 4.301.310 7.315.824 1.840.047 4.960.600 6.800.647Vadeli Alım-Satım İşlemleri558.203 532.852 1.091.055 238.767 310.648 549.415Vadeli Döviz Alım İşlemleri281.965 264.761 546.726 119.578 144.670 264.248Vadeli Döviz Satım İşlemleri276.238 268.091 544.329 119.189 165.978 285.167Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri2.456.311 3.768.458 6.224.769 1.601.280 4.649.952 6.251.232Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER226.860.777 17.504.439 244.365.216 150.618.208 14.709.182 165.327.390EMANET KIYMETLER12.214.163 6.246.379 18.460.542 8.701.960 5.821.602 14.523.562Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler2.901.765 266.648 3.168.413 2.615.342 664.085 3.279.427Tahsile Alınan Çekler3.343.843 603.383 3.947.226 2.471.391 439.907 2.911.298Tahsile Alınan Ticari Senetler579.410 0 579.410 166.943 0 166.943Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler719 0 719 844 0 844Emanet Kıymet Alanlar5.388.426 5.376.348 10.764.774 3.447.440 4.717.610 8.165.050REHİNLİ KIYMETLER214.646.614 11.258.060 225.904.674 141.916.248 8.887.580 150.803.828Menkul Kıymetler567.400 0 567.400 207.150 0 207.150Teminat Senetleri0 0 0 0 0 0Emtia5.063.133 60.717 5.123.850 2.432.206 22.511 2.454.717Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul22.858.143 0 22.858.143 13.002.677 0 13.002.677Diğer Rehinli Kıymetler186.157.938 11.197.343 197.355.281 126.274.215 8.865.069 135.139.284Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI236.630.243 26.592.178 263.222.421 156.961.633 23.432.481 180.394.114Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı4.135.539 -299.089Alınan Kar Payları2.742.350 887.180Ödenen Kar Payları-1.644.365 -784.654Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar121.170 37.521Elde Edilen Diğer Kazançlar50.769 92.731Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar0 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-279.874 -157.033Ödenen Vergiler-249.277 -10.282Diğer3.394.766 -364.552Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim7.677.488 884.258Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış264.183 -130.322Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.919.252 -513.664Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-6.307.400 -1.374.044Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış5.696 -30.152Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)895.825 119.326Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)16.349.914 2.320.335Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.611.478 492.779Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı11.813.027 585.169YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-7.417.693 -926.945İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller53.130 -36.053Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller16.946 15.450Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-5.013.638 -1.426.758Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar159.405 516.603Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-2.625.696 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-7.840 3.813FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit907.404 600.597Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit31.318.250 190.350.330Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-30.300.498 -189.709.752İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-110.348 -39.981Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi564.936 140.892Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)5.867.674 399.713Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.262.469 1.723.008Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar9.130.143 2.122.721http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057422BIST