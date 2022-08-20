***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
20.08.2022 00:45
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
686.739 19.781
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
753.432 8.127
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
753.432 8.127
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
1.004.364 8.834
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-250.932 -707
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.440.171 27.908
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.026.915 0 0 28.591 0 -1.255 0 0 0 -984 0 0 396.085 9.317 80.626 1.539.295 0 1.539.295
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -5.503 0 0 0 0 0 5.503 0 0 0 5.395 0 5.395 0 5.395
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.395 0 5.395 0 5.395
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -5.503 0 0 0 0 0 5.503 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.026.915 0 0 23.088 0 -1.255 0 0 0 4.519 0 0 396.085 14.712 80.626 1.544.690 0 1.544.690
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.127 0 0 0 0 19.781 27.908 0 27.908
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.914 -9.288 -80.626 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.914 -89.914 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.626 -80.626 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.026.915 0 0 23.088 0 -1.255 0 0 0 12.646 0 0 485.999 5.424 19.781 1.572.598 0 1.572.598
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.026.915 0 0 23.088 0 -1.411 0 0 0 45.324 0 0 485.999 5.424 143.411 1.728.750 0 1.728.750
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.026.915 0 0 23.088 0 -1.411 0 0 0 45.324 0 0 485.999 5.424 143.411 1.728.750 0 1.728.750
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 753.432 0 0 0 0 686.739 1.440.171 0 1.440.171
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 10.098 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.796 0 0 6.302 0 6.302
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.518 -5.137 -143.411 -30 0 -30
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.518 -148.518 0 -30 0 -30
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.411 -143.411 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.026.915 0 0 33.186 0 -1.411 0 0 0 798.756 0 0 630.721 287 686.739 3.175.193 0 3.175.193
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 2.883.361 977.363 2.431.531 525.533
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.828.668 789.361 1.462.013 422.706
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
18.732 20.865 11.094 13.227
Bankalardan Alınan Gelirler
76 91 16 31
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
181 0 181 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
1.017.440 159.005 941.417 82.982
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
33.050 32.798 16.023 15.771
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
876.210 88.359 834.935 47.084
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
108.180 37.848 90.459 20.127
Finansal Kiralama Gelirleri
17.627 7.199 16.520 6.092
Diğer Kar Payı Gelirleri
637 842 290 495
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -1.613.323 -820.387 -1.244.156 -451.220
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.136.930 -478.889 -914.670 -256.629
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-94.359 -48.944 -71.338 -25.923
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-51.200 -18.140 -40.769 -7.709
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-310.220 -262.371 -202.201 -154.352
Kiralama Kar Payı Giderleri
-20.146 -12.043 -14.710 -6.607
Diğer Kar Payı Giderleri
-468 0 -468 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.270.038 156.976 1.187.375 74.313
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
113.748 28.591 103.740 18.583
Alınan Ücret ve Komisyonlar
124.183 37.521 108.584 21.922
Gayri Nakdi Kredilerden
30.471 12.541 24.598 6.668
Diğer
(3) 93.712 24.980 83.986 15.254
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-10.435 -8.930 -4.844 -3.339
Gayri Nakdi Kredilere
-77 -29 -65 -17
Diğer
(3) -10.358 -8.901 -4.779 -3.322
TEMETTÜ GELİRLERİ
(4) 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5) 93.991 -10.278 95.064 -9.205
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
7.685 2.765 6.351 1.431
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
323.082 -140.919 337.572 -126.429
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-236.776 127.876 -248.859 115.793
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(6) 56.119 110.712 9.668 64.261
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.533.896 286.001 1.395.847 147.952
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(7) -217.645 -37.741 -198.783 -18.850
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(7) -33.368 -5.100 -30.184 -1.916
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(8) -196.363 -122.789 -134.192 -60.618
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-171.455 -96.049 -127.058 -51.652
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
915.065 24.322 905.630 14.916
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
915.065 24.322 905.630 14.916
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -228.326 -4.541 -226.818 -3.033
Cari Vergi Karşılığı
-540.543 -44 -540.543 -44
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-88.077 -36.706 -61.640 -10.269
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
400.294 32.209 375.365 7.280
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
686.739 19.781 678.812 11.883
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
686.739 19.781 678.812 11.883
Grubun Karı (Zararı)
686.739 19.781 678.812 11.883
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00669000 0,00019000 0,00661000 0,00217000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.912.579 16.435.150 24.347.729 3.982.037 9.109.377 13.091.414
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.620.816 13.945.727 15.566.543 899.261 6.868.642 7.767.903
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 1.619.506 9.489.037 11.108.543 897.830 5.338.605 6.236.435
Bankalar
(2) 1.587 4.460.350 4.461.937 1.593 1.531.522 1.533.115
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-277 -3.660 -3.937 -162 -1.485 -1.647
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(3) 24.238 781.583 805.821 237.267 847.933 1.085.200
Devlet Borçlanma Senetleri
956 781.583 782.539 0 847.933 847.933
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
23.282 0 23.282 237.267 0 237.267
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 6.191.322 1.707.489 7.898.811 2.783.631 1.389.522 4.173.153
Devlet Borçlanma Senetleri
6.183.663 1.707.489 7.891.152 2.775.972 1.389.522 4.165.494
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(5) 76.203 351 76.554 61.878 3.280 65.158
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
76.203 351 76.554 61.878 3.280 65.158
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
21.844.715 12.303.593 34.148.308 12.156.411 12.132.116 24.288.527
Krediler
(6) 21.033.308 8.783.177 29.816.485 12.307.401 9.417.079 21.724.480
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(8) 155.962 98.121 254.083 108.644 74.200 182.844
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 1.035.023 3.518.150 4.553.173 0 2.713.586 2.713.586
Devlet Borçlanma Senetleri
1.035.023 3.518.150 4.553.173 0 2.713.586 2.713.586
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(6) -379.578 -95.855 -475.433 -259.634 -72.749 -332.383
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(9) 3.119 0 3.119 8.000 0 8.000
Satış Amaçlı
3.119 0 3.119 8.000 0 8.000
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 369.021 0 369.021 330.398 0 330.398
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 35.593 0 35.593 23.462 0 23.462
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
35.593 0 35.593 23.462 0 23.462
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 127.859 0 127.859 66.894 0 66.894
DİĞER AKTİFLER
(15) 359.653 14.558 374.211 59.405.840 16.799.331 21.246.472 38.045.803
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLANAN FONLAR
(1) 19.838.994 26.429.185 46.268.179 8.216.829 18.448.499 26.665.328
ALINAN KREDİLER
(2) 121.080 974.498 1.095.578 101.296 1.103.031 1.204.327
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
20.070 0 20.070 1.984.303 0 1.984.303
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 3.615.325 0 3.615.325 2.862.381 0 2.862.381
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
16.892 8.188 25.080 106.180 3.810 109.990
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(4) 16.892 8.188 25.080 106.180 3.810 109.990
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(4) 240.023 0 240.023 191.498 0 191.498
KARŞILIKLAR
(6) 91.871 91.949 183.820 66.636 51.603 118.239
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
18.764 0 18.764 26.592 0 26.592
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
73.107 91.949 165.056 40.044 51.603 91.647
CARİ VERGİ BORCU
(7) 378.968 0 378.968 81.210 0 81.210
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(9) 0 3.485.662 3.485.662 0 2.669.412 2.669.412
Krediler
0 3.485.662 3.485.662 0 2.669.412 2.669.412
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(10) 761.614 156.328 917.942 369.643 60.722 430.365
ÖZKAYNAKLAR
(11) 3.210.881 -35.688 3.175.193 1.740.202 -11.452 1.728.750
Ödenmiş Sermaye
1.026.915 0 1.026.915 1.026.915 0 1.026.915
Sermaye Yedekleri
33.186 0 33.186 23.088 0 23.088
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
33.186 0 33.186 23.088 0 23.088
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.411 0 -1.411 -1.411 0 -1.411
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
834.444 -35.688 798.756 56.776 -11.452 45.324
Kar Yedekleri
630.721 0 630.721 485.999 0 485.999
Yasal Yedekler
287.787 0 287.787 280.353 0 280.353
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
342.934 0 342.934 205.646 0 205.646
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
687.026 0 687.026 148.835 0 148.835
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
287 0 287 5.424 0 5.424
Dönem Net Kâr veya Zararı
686.739 0 686.739 143.411 0 143.411
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
28.295.718 31.110.122 59.405.840 15.720.178 22.325.625 38.045.803
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.769.466 9.087.739 18.857.205 6.343.425 8.723.299 15.066.724
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 4.823.205 3.874.859 8.698.064 3.024.434 3.136.467 6.160.901
Teminat Mektupları
4.810.198 2.854.165 7.664.363 3.017.583 1.863.037 4.880.620
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
4.810.198 2.854.165 7.664.363 3.017.583 1.863.037 4.880.620
Banka Kredileri
13.007 334.440 347.447 3.500 754.257 757.757
İthalat Kabul Kredileri
13.007 334.440 347.447 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 3.500 754.257 757.757
Akreditifler
0 686.254 686.254 3.351 519.173 522.524
Belgeli Akreditifler
0 686.254 686.254 3.351 519.173 522.524
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 1.931.747 911.570 2.843.317 1.478.944 626.232 2.105.176
Cayılamaz Taahhütler
1.931.747 911.570 2.843.317 1.478.944 626.232 2.105.176
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
263.379 615.762 879.141 249.690 390.845 640.535
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.508.784 0 1.508.784 1.121.875 0 1.121.875
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
159.584 0 159.584 107.379 0 107.379
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 295.808 295.808 0 235.387 235.387
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.014.514 4.301.310 7.315.824 1.840.047 4.960.600 6.800.647
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
(3) 3.014.514 4.301.310 7.315.824 1.840.047 4.960.600 6.800.647
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
558.203 532.852 1.091.055 238.767 310.648 549.415
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
281.965 264.761 546.726 119.578 144.670 264.248
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
276.238 268.091 544.329 119.189 165.978 285.167
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
2.456.311 3.768.458 6.224.769 1.601.280 4.649.952 6.251.232
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
226.860.777 17.504.439 244.365.216 150.618.208 14.709.182 165.327.390
EMANET KIYMETLER
12.214.163 6.246.379 18.460.542 8.701.960 5.821.602 14.523.562
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.901.765 266.648 3.168.413 2.615.342 664.085 3.279.427
Tahsile Alınan Çekler
3.343.843 603.383 3.947.226 2.471.391 439.907 2.911.298
Tahsile Alınan Ticari Senetler
579.410 0 579.410 166.943 0 166.943
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
719 0 719 844 0 844
Emanet Kıymet Alanlar
5.388.426 5.376.348 10.764.774 3.447.440 4.717.610 8.165.050
REHİNLİ KIYMETLER
214.646.614 11.258.060 225.904.674 141.916.248 8.887.580 150.803.828
Menkul Kıymetler
567.400 0 567.400 207.150 0 207.150
Teminat Senetleri
0 0 0 0 0 0
Emtia
5.063.133 60.717 5.123.850 2.432.206 22.511 2.454.717
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
22.858.143 0 22.858.143 13.002.677 0 13.002.677
Diğer Rehinli Kıymetler
186.157.938 11.197.343 197.355.281 126.274.215 8.865.069 135.139.284
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
236.630.243 26.592.178 263.222.421 156.961.633 23.432.481 180.394.114
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.135.539 -299.089
Alınan Kar Payları
2.742.350 887.180
Ödenen Kar Payları
-1.644.365 -784.654
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
121.170 37.521
Elde Edilen Diğer Kazançlar
50.769 92.731
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-279.874 -157.033
Ödenen Vergiler
-249.277 -10.282
Diğer
3.394.766 -364.552
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
7.677.488 884.258
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
264.183 -130.322
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.919.252 -513.664
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-6.307.400 -1.374.044
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
5.696 -30.152
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
895.825 119.326
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
16.349.914 2.320.335
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.611.478 492.779
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
11.813.027 585.169
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-7.417.693 -926.945
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
53.130 -36.053
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
16.946 15.450
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.013.638 -1.426.758
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
159.405 516.603
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.625.696 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-7.840 3.813
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
907.404 600.597
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
31.318.250 190.350.330
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-30.300.498 -189.709.752
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-110.348 -39.981
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
564.936 140.892
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.867.674 399.713
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.262.469 1.723.008
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.130.143 2.122.721
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057422
BIST