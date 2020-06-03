***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 22/05/2020 tarihinde, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş 'nin Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B+"dan "B"ye not görünümünü ise "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir.Bu kapsamda Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş 'nin güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:Kredi Derecelendirme NotlarıNot GörünümUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme NotuB NegatifUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme NotuBB- DurağanKısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme NotuB -Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme NotuB -Destek Notu4 -Destek Notu TabanıB -Uzun Vadeli Ulusal Kredi NotuAA(tur)Durağanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848815BIST