***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü Durağan'dan Negatif 'e revize edilmiştir. Buna müteakip 01/09/2020 tarihinde, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş 'nin Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu'nun görünümü de Durağan'dan Negatif'e revize edilmiştir.Bu kapsamda Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş 'nin güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:Kredi Derecelendirme Notları Not GörünümUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B NegatifUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu BB- NegatifKısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme NotuB -Destek Notu4 -Destek NotuTabanıB -Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA(tur) Durağanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872989BIST