***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, 19 Şubat 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümü Negatif'ten Durağan'a revize edilmiştir. Buna müteakip, 25 Şubat 2021 tarihinde Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para ve Uzun Vadeli Yerli Para ihraççı kredi derecelendirme notunun görünümü de Negatif'ten Durağan'a revize edilmiştir.Bu kapsamda, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:Derecelendirme Notları Not GörünümUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B DurağanUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu BB- DurağanKısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -Destek Notu4 -Destek Notu Tabanı B -Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA(tur) Durağanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912892BIST