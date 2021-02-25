***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.02.2021 15:44
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, 19 Şubat 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümü Negatif'ten Durağan'a revize edilmiştir. Buna müteakip, 25 Şubat 2021 tarihinde Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para ve Uzun Vadeli Yerli Para ihraççı kredi derecelendirme notunun görünümü de Negatif'ten Durağan'a revize edilmiştir.
Bu kapsamda, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Derecelendirme Notları Not Görünüm
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B Durağan
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu BB- Durağan
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -
Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -
Destek Notu
4 -
Destek Notu Tabanı B -
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA(tur) Durağan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912892
BIST
15:491.478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,83
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
15:497,2384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0689
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
15:498,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1394
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
15:49416,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,89
|Açılış
|: 416,53
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,72
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler15:49
|EPLAS
|38,02
|7.614.788
|% 9,95
|
|AYEN
|8,78
|95.540.944
|% 9,89
|
|EMKEL
|2,26
|3.444.870
|% 9,74
|
|KERVN
|1,03
|703.830
|% 9,57
|
|AYCES
|95,10
|3.492.326
|% 9,50
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|KORDS
|24,34
|228.900.537
|% -7,73
|
|GOLTS
|57,00
|18.116.344
|% -7,47
|
|GARFA
|12,50
|3.714.946
|% -7,41
|
|PRKME
|5,60
|76.392.580
|% -7,13
|
|PETKM
|5,23
|1.809.608.764
|% 1,36
|
|THYAO
|13,04
|1.420.648.619
|% 1,64
|
|KOZAL
|129,10
|1.317.387.056
|% -3,30
|
|SASA
|42,10
|1.287.381.847
|% 5,41
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.938.805
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.938.805
|% 0,00
|
|PETKM
|5,23
|1.809.608.764
|% 1,36
|
|IHLAS
|0,88
|203.993.185
|% -2,22
|
|TSKB
|1,71
|378.608.435
|% -1,72
|
|SKBNK
|1,35
|268.509.202
|% -1,46
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2355
|7,2384
|% 0,96
|
|Euro
|8,8574
|8,8656
|% 1,60
|
|Sterlin
|10,2164
|10,2677
|% 1,09
|
|Frank
|7,9659
|8,0138
|% 1,15
|
|Riyal
|1,9261
|1,9358
|% 1,06
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-15,84
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|2,00
|
|Tam
|2.757
|2.826
|-1,98
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-0,96
|
|Çeyrek
|668
|684
|-0,48
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,92
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,07
|
|B. Petrol
|66,50
|66,50
|0,32
|
Seans Raporu
15:49
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-
16:00ACSEL
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 20.16 lira fiyatla işlem gören hissede 279, 057 adet işlem
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15:59OZBAL
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 305 adet işlem
-
15:58MNDRS
Yüzde -6.44 oranında düşüşle 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 039, 808 adet işlem
-
15:57XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 22, 930.00 milyon TL de
-
15:57VAKFN
Yüzde -6.84 oranında düşüşle 17.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 033, 928 adet işlem