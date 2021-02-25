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***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

25.02.2021 15:44



***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, 19 Şubat 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümü Negatif'ten Durağan'a revize edilmiştir. Buna müteakip, 25 Şubat 2021 tarihinde Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para ve Uzun Vadeli Yerli Para ihraççı kredi derecelendirme notunun görünümü de Negatif'ten Durağan'a revize edilmiştir.
Bu kapsamda, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Derecelendirme Notları Not Görünüm
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B Durağan
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu BB- Durağan
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -
Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -
Destek Notu
4 -
Destek Notu Tabanı B -
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA(tur) Durağan





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912892


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