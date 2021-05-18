***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.05.2021 20:51
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından,18 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan kredi derecelendirme raporuna göre Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş'nin güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Derecelendirme Notları Not Görünüm
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B Durağan
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu BB- Durağan
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -
Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -
Destek Notu
4 -
Destek Notu Tabanı B -
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA(tur) Durağan
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936854
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
18:058,3641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0524
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3648
En Düşük
8,3073
18:0510,2242
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1146
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2242
En Düşük
10,1023
18:05502,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,57
|Açılış
|: 502,52
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|10,89
|20.430.195
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|799.400
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.634.813
|% 10,00
|
|TURGG
|153,10
|23.897.859
|% 9,99
|
|FENER
|28,44
|321.635.801
|% 9,98
|
|BJKAS
|8,01
|405.734.474
|% -10,00
|
|YAPRK
|81,50
|46.064.061
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,32
|10.881.014
|% -9,59
|
|AYCES
|77,00
|4.654.024
|% -8,39
|
|MERIT
|259,50
|2.469.617
|% -7,32
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 1,51
|
|KOZAL
|131,00
|1.542.043.782
|% 1,95
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 2,94
|
|THYAO
|13,35
|1.029.555.073
|% -0,07
|
|EREGL
|19,35
|861.106.750
|% -0,41
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,96
|369.352.134
|% 1,55
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,15
|251.896.452
|% 0,94
|
|KRDMD
|8,33
|806.067.130
|% 2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3457
|8,3641
|% 0,63
|
|Euro
|10,2000
|10,2242
|% 1,13
|
|Sterlin
|11,8223
|11,8815
|% 0,90
|
|Frank
|9,2744
|9,3302
|% 1,18
|
|Riyal
|2,2219
|2,2330
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|2,93
|
|Altın Gr.
|502
|503
|3,61
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|30,26
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|14,64
|
|Çeyrek
|797
|815
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|28,18
|28,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|68,59
|68,59
|-0,87
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 39 artarak (% 0.75 ) 1, 268
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, ISBIR, BRMEN, YBTAS, FENER, DOBUR, NTGAZ, EDIP
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, MERIT, IHGZT, BJKAS
-
17:59
GSDDE, YBTAS, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MMCAS, VAKFN, BERA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında