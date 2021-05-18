***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından,18 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan kredi derecelendirme raporuna göre Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş'nin güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:Derecelendirme Notları Not GörünümUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B DurağanUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu BB- DurağanKısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -Destek Notu4 -Destek Notu Tabanı B -Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA(tur) DurağanKamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936854BIST