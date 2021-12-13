***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş'nin kredi derecelendirme notları 10 Aralık 2021 tarihinde teyit edilmiş olup, ülke notunda yapılan güncellemeyle uyumlu olarak Bankamızın kredi notu görünümü revize edilmiştir. Bu kapsamda Bankamızın revize edilen not görünümünün akabinde kredi derecelendirme notlarının nihai tablosu aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulur.Derecelendirme Notları Not GörünümUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B NegatifUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu BB- NegatifKısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -Uzun Vadeli Ulusal Kredi NotuAA(tur) DurağanKamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982898BIST