***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından 25 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan kredi derecelendirme raporuna göre, ülke notunda yapılan değişiklik nedeniyle, Bankamızın revize edilen not görünümünün ve kredi derecelendirme notlarının nihai tablosu aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulur.Derecelendirme Notları Not GörünümUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B- NegatifUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B+ NegatifKısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -Uzun Vadeli Ulusal Kredi NotuAA(tur) Durağanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005091BIST