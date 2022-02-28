***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.02.2022 15:43
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından 25 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan kredi derecelendirme raporuna göre, ülke notunda yapılan değişiklik nedeniyle, Bankamızın revize edilen not görünümünün ve kredi derecelendirme notlarının nihai tablosu aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulur.
Derecelendirme Notları Not Görünüm
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B- Negatif
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B+ Negatif
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -
Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu
AA(tur) Durağan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005091
BIST
17:071.931
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -21,29
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
17:0713,8240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0285
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
17:0715,5737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0567
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
17:07850,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 12,18
|Açılış
|: 850,89
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler17:05
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.780.229
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|27.266.140
|% 9,89
|
|OZKGY
|7,12
|99.809.148
|% 9,88
|
|IHYAY
|0,66
|10.369.712
|% -9,59
|
|AEFES
|24,40
|64.670.661
|% -9,09
|
|AGESA
|21,00
|3.914.134
|% -8,54
|
|PKENT
|387,90
|10.169.836
|% -8,51
|
|IHEVA
|1,00
|38.263.217
|% -7,41
|
|THYAO
|25,60
|3.999.779.790
|% -6,23
|
|KRDMD
|11,65
|2.201.213.261
|% 2,92
|
|EREGL
|30,94
|2.075.737.292
|% -0,71
|
|TUPRS
|190,10
|1.313.988.573
|% 5,67
|
|GARAN
|11,11
|1.107.609.923
|% -2,37
|
|YKBNK
|3,54
|708.389.332
|% -3,54
|
|KRDMD
|11,65
|2.201.213.261
|% 2,92
|
|THYAO
|25,60
|3.999.779.790
|% -6,23
|
|EKGYO
|1,99
|278.280.740
|% -2,45
|
|KARSN
|3,79
|543.485.442
|% -3,56
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8076
|13,8325
|% 0,27
|
|Euro
|15,5054
|15,5784
|% -0,33
|
|Sterlin
|18,4706
|18,5633
|% 0,13
|
|Frank
|14,9697
|15,0599
|% 0,82
|
|Riyal
|3,6711
|3,6895
|% 0,12
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|26,00
|
|Altın Gr.
|849
|850
|10,84
|
|Cumhuriyet
|5.650
|5.735
|33,00
|
|Tam
|5.620
|5.766
|34,18
|
|Yarım
|2.716
|2.789
|16,54
|
|Çeyrek
|1.362
|1.395
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,56
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,89
|0,13
|
|B. Petrol
|98,09
|98,09
|3,97
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:20TRCAS
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 972, 537 adet işlem
-
17:19TAVHL
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 643, 088 adet işlem
-
17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 55 kaybederek (% -0.76 ) 2, 165
-
17:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, KRDMD, THYAO
-
17:18XU100
Endeks 1, 931 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 11 altında . İşlem hacmi 25, 102.00 milyon TL de