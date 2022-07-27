***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş'nin kredi derecelendirme notları 26 Temmuz 2022 tarihinde teyit edilmiş olup, ülke devlet desteği notunda yapılan güncellemeyle uyumlu olarak Bankamızın uzun vadeli yerel para ihraççı kredi notu revize edilmiştir. Bu kapsamda Bankamızın revize edilen not görünümünün akabinde kredi derecelendirme notlarının nihai tablosu aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulur.Derecelendirme NotlarıNot GörünümUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B- NegatifUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B NegatifKısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA(tur) DurağanFinansal Kapasite Notu b- -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048247BIST