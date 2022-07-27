***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.07.2022 17:18
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş'nin kredi derecelendirme notları 26 Temmuz 2022 tarihinde teyit edilmiş olup, ülke devlet desteği notunda yapılan güncellemeyle uyumlu olarak Bankamızın uzun vadeli yerel para ihraççı kredi notu revize edilmiştir. Bu kapsamda Bankamızın revize edilen not görünümünün akabinde kredi derecelendirme notlarının nihai tablosu aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulur.
Derecelendirme Notları
Not Görünüm
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B- Negatif
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B Negatif
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -
Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA(tur) Durağan
Finansal Kapasite Notu b- -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048247
BIST
18:052.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,00
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
18:0517,8968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0388
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
18:0518,1433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0533
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
18:05988,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,73
|Açılış
|: 988,71
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|26,40
|196.677.708
|% 10,00
|
|CMENT
|34,10
|1.724.760
|% 10,00
|
|AYES
|22,66
|1.348.388
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.809.131
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.608.091
|% 9,99
|
|PEGYO
|2,30
|68.323.067
|% -9,80
|
|UFUK
|79,00
|4.793.688
|% -4,82
|
|MTRKS
|62,15
|8.036.005
|% -4,68
|
|KRTEK
|19,04
|12.066.685
|% -4,27
|
|DESPC
|11,19
|10.604.946
|% -4,20
|
|THYAO
|49,70
|3.761.299.718
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 1,26
|
|SISE
|21,14
|1.119.122.756
|% 0,48
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,94
|
|EREGL
|27,22
|898.830.912
|% -1,31
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,62
|495.348.061
|% 5,19
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 1,26
|
|TSKB
|2,62
|535.642.995
|% 4,80
|
|ADESE
|0,83
|131.755.763
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8843
|17,8968
|% 0,22
|
|Euro
|18,1178
|18,1433
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,4844
|21,5922
|% 0,32
|
|Frank
|18,4784
|18,5897
|% 0,07
|
|Riyal
|4,7489
|4,7728
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|1,75
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,84
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.652
|6.733
|20,00
|
|Yarım
|3.241
|3.291
|9,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.645
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,66
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,40
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TKNSA
Yüzde 4.21 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 061, 820 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 25, 040.00 milyon TL de
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17:56KLRHO
Yüzde 5.28 oranında artışla 16.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 374 adet işlem
-
17:55TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 130, 389 adet işlem
-
17:54TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 126, 168 adet işlem