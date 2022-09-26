***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 22 Eylül 2022 tarihinde Banka'nın uzun vadeli yabancı para notunu "B-" ve uzun vadeli yerel para notunu "B" olarak teyit etmiştir. Görünümler ise "Negatif" olarak korunmuştur. Banka'nın güncel derecelendirme notları aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulur.Derecelendirme NotlarıNot GörünümUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B- NegatifUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B NegatifKısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA(tur) DurağanFinansal Kapasite Notu b- -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065278BIST