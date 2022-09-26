***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.09.2022 16:31
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 22 Eylül 2022 tarihinde Banka'nın uzun vadeli yabancı para notunu "B-" ve uzun vadeli yerel para notunu "B" olarak teyit etmiştir. Görünümler ise "Negatif" olarak korunmuştur. Banka'nın güncel derecelendirme notları aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulur.
Derecelendirme Notları
Not Görünüm
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B- Negatif
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B Negatif
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -
Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA(tur) Durağan
Finansal Kapasite Notu b- -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065278
BIST
18:053.260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -21,46
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
18:0518,4673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0533
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
18:0517,8155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0281
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
18:05968,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,61
|Açılış
|: 969,02
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRNYO
|4,62
|7.387.134
|% 10,00
|
|USAK
|3,74
|171.564.822
|% 10,00
|
|AYES
|31,92
|2.012.809
|% 9,99
|
|SMRTG
|63,90
|479.725.199
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.448.134
|% 9,98
|
|PINSU
|5,85
|24.561.728
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|372.302.800
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.261.427
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|333.709.344
|% -9,97
|
|INVEO
|19,97
|124.618.449
|% -9,96
|
|THYAO
|69,40
|3.481.306.742
|% -2,05
|
|SASA
|66,35
|3.374.284.018
|% 7,19
|
|VESTL
|37,10
|2.886.217.912
|% 3,75
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% -2,04
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% -0,14
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% -0,14
|
|EKGYO
|3,93
|1.298.130.966
|% -1,01
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% -2,04
|
|ZOREN
|4,25
|1.199.130.882
|% -4,92
|
|SKBNK
|2,28
|538.598.453
|% -9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4545
|18,4669
|% 0,29
|
|Euro
|17,7624
|17,8071
|% -0,20
|
|Sterlin
|19,6764
|19,7751
|% -1,26
|
|Frank
|18,5119
|18,6234
|% -0,89
|
|Riyal
|4,8942
|4,9187
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|-9,73
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-3,38
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.599
|6.707
|-55,00
|
|Yarım
|3.211
|3.281
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.636
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,71
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|-0,08
|
|B. Petrol
|83,48
|83,48
|-1,55
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 21 kaybederek (% -1.05 ) 3, 518
-
17:59XU100
Endeks 3, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 51, 709.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 902, 938 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 347, 418 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 261 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 50, 863.00 milyon TL de