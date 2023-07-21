***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.07.2023 15:57
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/09/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 21 Temmuz 2023 tarihinde Bankanın uzun vadeli yabancı para notunu "B-" ve uzun vadeli yerel para notunu "B" olarak teyit etmiştir. Görünümler ise "Negatif" olarak korunmuştur. Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulur.
Derecelendirme Notları
Not Görünüm
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B- Negatif
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B Negatif
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -
Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA(tur) Durağan
Finansal Kapasite Notu b- -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174184
BIST