***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.09.2023 12:05
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/07/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kredi derecelendirme notları 22 Eylül 2023 tarihinde teyit edilmiş olup, ülke notunda yapılan güncellemeyle uyumlu olarak Bankamızın uzun vadeli yerel para cinsinden not görünümü '‘Negatif" ‘ ten "Durağan" ‘a revize edilmiştir. Bu kapsamda Bankamızın revize edilen not görünümünün akabinde kredi derecelendirme notlarının nihai tablosu aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulur.
Derecelendirme Notları
Not Görünüm
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B- Negatif
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B Durağan
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -
Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA(tur) Durağan
Finansal Kapasite Notu b- -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197052
BIST