***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/07/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kredi derecelendirme notları 22 Eylül 2023 tarihinde teyit edilmiş olup, ülke notunda yapılan güncellemeyle uyumlu olarak Bankamızın uzun vadeli yerel para cinsinden not görünümü '‘Negatif" ‘ ten "Durağan" ‘a revize edilmiştir. Bu kapsamda Bankamızın revize edilen not görünümünün akabinde kredi derecelendirme notlarının nihai tablosu aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulur.Derecelendirme NotlarıNot GörünümUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B- NegatifUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B DurağanKısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA(tur) DurağanFinansal Kapasite Notu b- -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197052BIST