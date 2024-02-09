***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
09.02.2024 11:45
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/09/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kredi derecelendirme notları 06 Şubat 2024 tarihinde teyit edilmiş olup, Bankamızın uzun vadeli yabancı para cinsinden not görünümü '‘Negatif"ten "Durağan"a revize edilmiştir. Bu kapsamda Bankamızın revize edilen not görünümünün akabinde kredi derecelendirme notlarının nihai tablosu aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulur.
Derecelendirme Notları
Not
Görünüm
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu
B-
Durağan
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu
B Durağan
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu
B -
Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu
B -
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu
AA(tur) Durağan
Finansal Kapasite Notu
b- -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248471
BIST