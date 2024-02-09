***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/09/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kredi derecelendirme notları 06 Şubat 2024 tarihinde teyit edilmiş olup, Bankamızın uzun vadeli yabancı para cinsinden not görünümü '‘Negatif"ten "Durağan"a revize edilmiştir. Bu kapsamda Bankamızın revize edilen not görünümünün akabinde kredi derecelendirme notlarının nihai tablosu aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulur.Derecelendirme NotlarıNotGörünümUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme NotuB-DurağanUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme NotuB DurağanKısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme NotuB -Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme NotuB -Uzun Vadeli Ulusal Kredi NotuAA(tur) DurağanFinansal Kapasite Notub- -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248471BIST