***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.03.2024 15:12
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/02/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli YP notunu 15 Mart 2024 tarihinde "B-" olarak teyit etmiş olup, 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli notunun "B/Durağan"dan "B+/Pozitif"e yükseltmesinin ardından, Bankamızın Uzun Vadeli TL notunu da "B"den "B+"ya yükseltmiş, görünümü ise "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir. Bununla birlikte Fitch Ratings Bankamızın Devlet Destek Notunu "b-"ye yükseltmiştir. Bu kapsamda Bankamızın kredi derecelendirme notlarının nihai tablosu aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulur.
Derecelendirme Notları Not Görünüm
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B- Pozitif
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu
B+ Pozitif
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu
B -
Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu
B -
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu
AA(tur) Durağan
Finansal Kapasite Notu
b- -
Devlet Destek Notu
b- -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259715
BIST