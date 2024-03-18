***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/02/2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli YP notunu 15 Mart 2024 tarihinde "B-" olarak teyit etmiş olup, 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli notunun "B/Durağan"dan "B+/Pozitif"e yükseltmesinin ardından, Bankamızın Uzun Vadeli TL notunu da "B"den "B+"ya yükseltmiş, görünümü ise "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir. Bununla birlikte Fitch Ratings Bankamızın Devlet Destek Notunu "b-"ye yükseltmiştir. Bu kapsamda Bankamızın kredi derecelendirme notlarının nihai tablosu aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulur.Derecelendirme Notları Not GörünümUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B- PozitifUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme NotuB+ PozitifKısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme NotuB -Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme NotuB -Uzun Vadeli Ulusal Kredi NotuAA(tur) DurağanFinansal Kapasite Notub- -Devlet Destek Notub- -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259715BIST