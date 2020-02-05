***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2020 09:59
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Büsan Şubesi, Fevziçakmak Mahallesi Kosgeb Caddesi N3/C Karatay Konya adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817110
BIST
11:07122.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 389,71
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
122.700
En Düşük
122.125
11:075,9876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0083
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9886
En Düşük
5,9768
11:076,6148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0099
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6148
En Düşük
6,6009
11:07300,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,49
|Açılış
|: 300,50
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,74
En Düşük
298,44
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|26,70
|2.964.968
|% 14,99
|
|GEDIK
|11,58
|12.631.653
|% 13,42
|
|CELHA
|12,19
|9.760.597
|% 12,14
|
|RYSAS
|10,72
|6.052.505
|% 10,06
|
|KSTUR
|26,40
|7.603
|% 10,00
|
|DOKTA
|75,30
|5.819.698
|% -14,96
|
|NIBAS
|5,10
|26
|% -12,07
|
|QNBFB
|54,00
|66.798
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,72
|50.427
|% -5,05
|
|IHGZT
|4,42
|29.901
|% -3,91
|
|ISFIN
|4,63
|355.366.855
|% 4,51
|
|THYAO
|14,46
|277.045.797
|% 0,49
|
|TEKTU
|1,77
|264.824.469
|% 8,59
|
|PETKM
|4,22
|129.172.448
|% -0,47
|
|HALKB
|7,43
|118.442.624
|% 0,27
|
|TEKTU
|1,77
|264.824.469
|% 8,59
|
|IHLAS
|0,94
|90.340.089
|% 4,44
|
|ISFIN
|4,63
|355.366.855
|% 4,51
|
|IEYHO
|0,75
|55.882.691
|% 4,17
|
|IHLGM
|1,24
|74.407.938
|% 3,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7862
|7,8252
|% 0,22
|
|Frank
|6,1574
|6,1944
|% 0,20
|
|Riyal
|1,5912
|1,5992
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.562
|1.562
|6,46
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,62
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|54,17
|54,17
|0,21
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:22TSGYO
Yüzde 8.81 oranında artışla 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 117, 915 adet işlem
-
11:21GEDIK
Yüzde 13.42 oranında artışla 11.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 125, 162 adet işlem
-
11:20TEKTU
Yüzde 9.82 oranında artışla 1.79 lira fiyatla işlem gören hissede 148, 410, 848 adet işlem
-
11:19XU100
Endeks 122, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 2, 633.00 milyon TL de
-
11:19GLRYH
Yüzde 4.90 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 894, 236 adet işlem