***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2020 18:27
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Krediler Genel Müdür Yardımcımız Sn. Cengiz Sinanoğlu 27.02.2020 tarihi itibarıyla İç Sistemler Grup Başkanı görevine
Operasyon Genel Müdür Yardımcımız Sn. Hasan Apaydın 27.02.2020 tarihi itibarıyla Genel Müdür Danışmanı görevine atanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822125
BIST
18:05110.418
En Yüksek
|Değişim
|: -4,13%
|| -4.752,90
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
110.418
18:056,1880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0355
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1880
En Düşük
6,1506
18:056,7907
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,0932
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8130
En Düşük
6,6963
18:05327,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 3,95
|Açılış
|: 327,94
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
330,28
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|61.198.431
|% 14,97
|
|KRONT
|22,78
|103.507.541
|% 10,69
|
|EKIZ
|1,24
|413.550
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|618.634
|% 9,68
|
|OLMIP
|4,63
|22.197.005
|% 8,18
|
|KLGYO
|3,21
|51.116.182
|% -17,69
|
|BRSAN
|10,91
|192.925.766
|% -16,72
|
|GYHOL
|19,52
|1.202.726
|% -14,76
|
|ALGYO
|15,23
|164.789.168
|% -14,44
|
|RYSAS
|8,10
|74.399.155
|% -13,83
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ASELS
|27,98
|1.377.991.922
|% -3,52
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% -4,14
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|EKGYO
|1,47
|392.345.187
|% -3,29
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% -6,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9401
|7,9800
|% 0,27
|
|Frank
|6,3366
|6,3748
|% 0,97
|
|Riyal
|1,6430
|1,6512
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|6,95
|
|Altın Gr.
|328
|328
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,01
|
|B. Petrol
|51,36
|51,36
|-1,45
|