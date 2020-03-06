***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin 24/02/2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile,Krediler Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sn. Nihat BULUT'un Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sn. Yusuf OKUR'un atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824883BIST