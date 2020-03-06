***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2020 14:50
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin 24/02/2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile,
Krediler Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sn. Nihat BULUT'un Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sn. Yusuf OKUR'un atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824883
BIST
15:16109.748
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -2.067,15
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
15:166,0915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0221
|Açılış
|: 6,0780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
15:166,8982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0291
|Açılış
|: 6,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9078
En Düşük
6,8333
15:16329,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,84
|Açılış
|: 329,84
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,18
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.544.851
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.429.207
|% 14,94
|
|UTPYA
|5,52
|15.641.701
|% 13,81
|
|VAKKO
|6,16
|128.375.659
|% 11,39
|
|ARMDA
|21,18
|1.116.537
|% 9,18
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|OSMEN
|6,05
|7.564
|% -9,70
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|DOCO
|475,50
|1.307.171
|% -7,67
|
|THYAO
|11,24
|823.737.629
|% -4,01
|
|ASELS
|29,78
|531.892.567
|% -1,65
|
|EREGL
|8,93
|349.169.026
|% 2,06
|
|GARAN
|10,02
|317.242.912
|% -2,72
|
|YKBNK
|2,43
|234.484.788
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|234.484.788
|% -3,95
|
|ODAS
|2,09
|191.328.612
|% -2,34
|
|KARSN
|1,86
|161.768.303
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,44
|119.913.717
|% -2,04
|
|THYAO
|11,24
|823.737.629
|% -4,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8861
|7,9256
|% -0,19
|
|Frank
|6,4760
|6,5150
|% 0,61
|
|Riyal
|1,6167
|1,6248
|% -0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.686
|12,12
|
|Altın Gr.
|330
|330
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.217
|31,00
|
|Tam
|2.174
|2.228
|30,14
|
|Yarım
|1.051
|1.078
|14,58
|
|Çeyrek
|527
|539
|7,29
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|47,90
|47,90
|-2,09
|
Seans Raporu
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15:32BOSSA
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15:31XU030
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15:29PENGD
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 614, 139 adet işlem
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15:27DGATE
Yüzde -5.07 oranında düşüşle 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 730, 770 adet işlem