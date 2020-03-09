***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİYÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDANOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVETTicari Adresi: Barbaros Mah. Begonya Sok. N9/A Ataşehir İSTANBUL 241701 Ticaret Sicil Numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde kayıtlı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 17 Şubat 2020 tarihinde almış olduğu karara istinaden 27.03.2020 tarihinde saat 10.00'da Barbaros Mh. Begonya Sk. N 9/A Ataşehir İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda bulunan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. GÜNDEM:Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi. 1.Toplantı başkanlığına tutanakları hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi. 2.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 3.Mali tabloların ve 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi. 4.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin müzakeresi. 5.2019 faaliyet dönemi karının kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli ve dağıtımı hakkında karar alınması. 6.2020 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi. 7.Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi. 8.Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması. 9.Esas Sözleşmenin 1, 2, 3.28, 4, 9, 17, 19, 26, 29 ve 34. maddelerinde yapılacak değişikliklerin okunması ve müzakeresi. 10.24.05.2019 tarihli ve 72 karar numaralı Yönetim Kurulu kararına istinaden, 24.05.2019 tarihli ve 5 karar numaralı İcra Komitesi kararı ile görevlendirilen Danışma Komitesi Üyelerinin anılan kararda belirtilen süre ve şartlarla görevlendirilmelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması. 11.Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kendi lehine tahakkuk eden kar payından feragat ederek, dağıtılacak kâr payı tutarlarında fon sahipleri lehine artırım yapmaları hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususunun müzakeresi. 12.Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde fon sahipleri lehine zararları üstlenmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususunun müzakeresi. 13.Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla gider hesaplarına yansıtılmasının müzakeresi. 14.Dilekler ve kapanış. 15.ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER TABLOSUMadde NumarasıEski Madde MetniYeni Madde Metni17Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulur.Komitenin başkanı icracı görevleri bulunmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.Komite, tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar.Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulur.Komitenin başkanı icrai görevleri bulunmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.Komite, tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar.19Genel Kurul, bu Ana Sözleşme ile düzenlenen hususlar dışında, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta kendisine verilen görevleri yapar, yetkileri kullanır ve kararları alır.Yönetim Kurulu, Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar. Bu iç yönerge Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe konulur ve tescil ve ilan edilir.Genel Kurul, bu Esas Sözleşme ile düzenlenen hususlar dışında, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta kendisine verilen görevleri yapar, yetkileri kullanır ve kararları alır.Yönetim Kurulu, Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar. Bu iç yönerge Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe konulur ve tescil ve ilan edilir.26Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı konularında Türk Ticaret Kanunu'nun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat veya Ana Sözleşmede aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan haller hariç olmak üzere, Banka sermayesinin en az %25'ine sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığı ile toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda birinci fıkradaki nisabın bulunmaması halinde, yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisap aranır.Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alınır.Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı konularında Türk Ticaret Kanunu'nun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat veya Esas Sözleşmede aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan haller hariç olmak üzere, Banka sermayesinin en az %25'ine sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığı ile toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda birinci fıkradaki nisabın bulunmaması halinde, yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisap aranır.Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alınır.29Banka'nın yıllık net dönem kârındana) Yüzde beşi ödenmiş sermayenin tutarına varıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye,b) Yüzde beşi birinci fevkalade yedek akçeye,c) Yüzde dokuzu personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olarak Yönetim Kurulunun tespit edeceği Sayfa esaslar dâhilinde dağıtılmak üzere temettü ikramiyesi olarak çalışanlara,ç) Bakiyeden, Türk Ticaret Kanununun 523/2 'nci maddesine göre, Genel Kurulca belirlenecek oran ve miktarda ikinci olağanüstü yedek akçeye, ayrıldıktan sonra bakiyesi, pay sahiplerine dağıtılır.Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.Banka'nın yıllık net dönem kârındana) Yüzde beşi ödenmiş sermayenin tutarına varıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.b) Yüzde beşi birinci fevkalade yedek akçeye ayrılır.c) Yüzde dokuzu personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olarak Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar dâhilinde dağıtılmak üzere temettü ikramiyesi olarak çalışanlara dağıtılabilir.ç) Bakiyeden, Türk Ticaret Kanununun 523/2 'nci maddesine göre, Genel Kurulca belirlenecek oran ve miktarda ikinci olağanüstü yedek akçeye, ayrıldıktan sonra bakiyesi, pay sahiplerine dağıtılabilir.Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.34Bu Ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.VEKÂLETNAME ÖRNEĞİPay sahibi olduğum/olduğumuz Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 27.03.2020 tarihinde saat 10.00 da Barbaros Mh. Begonya Sk. N 9/A Ataşehir İstanbul adresinde geçekleştirilecek 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ....................................................................'nu temsilci tayin ettim/ettik. Vekâleti veren Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi: Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825390BIST