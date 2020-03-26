***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2020 16:28
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında, "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve şirket sözleşmesine uygun olarak yönetim organları tarafından daha önce toplantıya çağrılan anonim ve limited şirketlerin olağan genel kurullarının, erteleme kararı alınması amacıyla genel kurulun toplanması beklenmeksizin, yönetim organları tarafından alınacak bir kararla iptal edilmesi imkânı tanınmıştır." ifadelerine yer verilmiştir.
Yönetim Kurulumuzun 17.02.2020 tarih 64 numaralı kararı ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.03.2020 tarih ve 10030 sayılı gazetesinde Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısının 27.03.2020 tarihinde gerçekleştirileceği ilan olunmuştur.
Ülkemizde yaşanan koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle 27.03.2020 tarihinde yapılması planlanan Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının daha sonra duyurulacak ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832365
BIST
17:3391.777
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BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|1,76
|139.363.203
|% 10,00
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|BNTAS
|2,20
|39.444.324
|% 10,00
|
|AFYON
|4,62
|35.812.025
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|78.275.830
|% 10,00
|
|HUBVC
|18,15
|106.692.069
|% 10,00
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|QNBFL
|128,90
|6.735.889
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|MMCAS
|0,84
|3.165
|% -6,67
|
|THYAO
|9,15
|1.303.503.798
|% 4,33
|
|GARAN
|7,87
|888.481.232
|% 4,93
|
|YKBNK
|1,95
|365.119.984
|% 4,28
|
|IPEKE
|7,81
|268.069.312
|% 8,47
|
|HALKB
|5,03
|244.088.047
|% 1,82
|
|YKBNK
|1,95
|365.119.984
|% 4,28
|
|IHLGM
|0,84
|132.260.016
|% 9,09
|
|THYAO
|9,15
|1.303.503.798
|% 4,33
|
|ODAS
|1,31
|138.015.809
|% 4,80
|
|KRDMD
|1,96
|186.747.157
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6707
|7,7092
|% 0,86
|
|Frank
|6,5818
|6,6214
|% 0,62
|
|Riyal
|1,6998
|1,7083
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.633
|14,31
|
|Altın Gr.
|337
|337
|2,98
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,54
|14,60
|0,13
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|Gümüş Gr.
|3,01
|3,02
|0,04
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|B. Petrol
|27,44
|27,44
|0,05
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