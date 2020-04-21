***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2020 14:01
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Ümraniye Şubesi, Atatürk Mah. Yayla Sok. N20/A Ümraniye/İstanbul adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839546
BIST
13:5597.948
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -998,23
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
13:556,9730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0339
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9756
En Düşük
6,9352
13:557,5523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0141
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
13:55377,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,23
|Açılış
|: 377,25
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
374,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.452.628
|% 10,00
|
|BIZIM
|13,45
|79.805.363
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|59.442.132
|% 9,93
|
|EKIZ
|5,54
|1.027.881
|% 9,92
|
|BALAT
|2,66
|503.349
|% 9,92
|
|MERIT
|15,31
|4.444
|% -7,21
|
|QNBFL
|116,50
|16.820.066
|% -5,67
|
|IZFAS
|1,85
|157.184
|% -5,13
|
|HALKS
|3,60
|22.865
|% -4,76
|
|EPLAS
|13,71
|54.570
|% -4,26
|
|ODAS
|1,66
|362.127.962
|% 3,11
|
|GARAN
|8,26
|354.126.798
|% -1,55
|
|ASELS
|27,08
|338.464.450
|% -1,17
|
|THYAO
|10,49
|338.397.304
|% -1,41
|
|ISFIN
|3,36
|329.874.368
|% 1,51
|
|ODAS
|1,66
|362.127.962
|% 3,11
|
|ISFIN
|3,36
|329.874.368
|% 1,51
|
|GSRAY
|2,50
|197.548.159
|% 8,23
|
|ISYAT
|2,36
|139.335.177
|% 3,96
|
|KRDMD
|2,21
|129.693.287
|% -2,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5729
|8,6159
|% -0,33
|
|Frank
|7,1495
|7,1925
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8501
|1,8594
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.682
|-13,97
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|2.415
|2.474
|-10,60
|
|Tam
|2.479
|2.538
|-22,30
|
|Yarım
|1.208
|1.239
|-5,20
|
|Çeyrek
|606
|620
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|15,02
|15,07
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|21,12
|21,12
|-4,45
|