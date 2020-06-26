***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.06.2020 16:31
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin 26/06/2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin alınan kararları içeren 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853128
BIST
17:48114.658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 518,58
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.389
17:486,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8590
En Düşük
6,8444
17:487,6858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0072
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6758
17:48386,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,17
|Açılış
|: 386,62
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
385,26
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|33,52
|103.652.067
|% 9,97
|
|GLRYH
|13,59
|36.522.189
|% 9,95
|
|ORGE
|6,97
|80.746.944
|% 9,94
|
|DAGHL
|7,97
|8.706.767
|% 9,93
|
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|
|HALKS
|3,76
|1.544.046
|% -9,62
|
|YKGYO
|3,90
|78.686.195
|% -7,58
|
|GUBRF
|26,14
|264.241.800
|% -5,97
|
|IHGZT
|4,46
|36.833.389
|% -5,91
|
|YONGA
|25,50
|155.510
|% -4,14
|
|ISFIN
|4,14
|1.128.127.449
|% 2,48
|
|ODAS
|2,50
|1.044.782.449
|% 9,65
|
|KRDMD
|3,02
|676.750.253
|% 0,33
|
|KARSN
|2,74
|619.778.064
|% 0,37
|
|GARAN
|8,22
|570.988.684
|% 0,00
|
|ODAS
|2,50
|1.044.782.449
|% 9,65
|
|IHLGM
|1,61
|567.882.002
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,14
|1.128.127.449
|% 2,48
|
|KARSN
|2,74
|619.778.064
|% 0,37
|
|KRDMD
|3,02
|676.750.253
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4244
|8,4667
|% -0,74
|
|Frank
|7,1921
|7,2354
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-9,37
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|2.506
|2.524
|-15,80
|
|Tam
|2.579
|2.590
|-16,20
|
|Yarım
|1.253
|1.267
|-8,00
|
|Çeyrek
|627
|634
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,70
|40,70
|-0,35
|
Seans Raporu
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 355, 41 artarak (% 0.27 ) 132, 616
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17:59XU100
Endeks 114, 593 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 13, 428.00 milyon TL de
-
17:57MSGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 109, 759 adet işlem
-
17:55ODAS
Yüzde 9.21 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 245, 554 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 114, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 13, 162.00 milyon TL de