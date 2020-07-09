***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.07.2020 09:14
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Ostim Şubesi, Ostim OSB Mah. 100. Yıl Bulvarı N 55 A / 13 Merkez / Yenimahalle / ANKARA adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858093
BIST
18:05118.713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
0
En Düşük
0
18:056,8651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8656
En Düşük
6,8526
18:057,8028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0276
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,8114
En Düşük
7,7558
18:05399,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,54
|Açılış
|: 399,45
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,22
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|AKBNK
|5,91
|970.169.929
|% 0,00
|
|DZGYO
|5,89
|9.927.521
|% 0,00
|
|IHEVA
|2,35
|26.595.777
|% 0,00
|
|IZMDC
|16,60
|41.141.049
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 0,00
|
|PRKAB
|5,96
|29.511.381
|% -1,47
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% 0,00
|
|RYGYO
|5,74
|82.455.010
|% 0,00
|
|VERTU
|5,89
|18.741.204
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,91
|970.169.929
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 0,00
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.599.356.254
|% 0,00
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 0,00
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,86
|532.161.978
|% 0,00
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6471
|8,6905
|% 0,28
|
|Frank
|7,2971
|7,3410
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8242
|1,8333
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|1,93
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,51
|
|Cumhuriyet
|2.586
|2.608
|2,70
|
|Tam
|2.662
|2.676
|2,80
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|1,30
|
|Çeyrek
|647
|655
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,84
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,14
|4,15
|0,02
|
|B. Petrol
|43,18
|43,18
|-0,12
|