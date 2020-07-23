***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin aşağıda yer alan 3 şubesi faaliyetlerine başlamıştır:Sultanbeyli Şube, Adres: Abdurrahmangazi Mah, Bosna Bulvarı N 14 A Sultanbeyli / İstanbulLaleli Şube, Adres: Kemalpaşa Mahallesi, Gençtürk caddesi N 3-5 Fatih / İstanbulBağcılar Şube, Adres: Çınar Mah. Osmangazi Cad. New Life Residence Sit. B Blok N 32 D Bağcılar / İstanbulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861321BIST