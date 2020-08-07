***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.08.2020 14:42
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Kahramanmaraş Şubesi, Menderes Mah. Trabzon Blv Müftülük Sitesi N71 C Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866634
BIST
16:061.039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,06
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
16:067,2469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0183
|Açılış
|: 45,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 45,0900
|
7,3707
En Düşük
7,1239
16:068,5606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0518
|Açılış
|: 12,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 12,2600
|
8,7220
En Düşük
8,4296
16:066,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -0,12
|Açılış
|: 6,60
|
|Önceki Kapanış
|: 6,73
|
6,97
En Düşük
6,39
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|42,90
|1.409.434
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|ALCAR
|78,20
|6.502.615
|% 9,99
|
|TKURU
|41,68
|1.673.535
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|7.757.327
|% 9,96
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,82
|2.184.827.247
|% -3,70
|
|ASELS
|15,89
|1.261.593.412
|% 4,06
|
|GARAN
|6,47
|1.155.200.724
|% 0,00
|
|SISE
|5,95
|1.095.067.248
|% 3,48
|
|GUSGR
|5,23
|748.357.720
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,82
|2.184.827.247
|% -3,70
|
|KRDMD
|2,54
|516.643.895
|% -1,93
|
|TSKB
|1,03
|191.708.856
|% -0,96
|
|SISE
|5,95
|1.095.067.248
|% 3,48
|
|GARAN
|6,47
|1.155.200.724
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4032
|9,4504
|% -0,68
|
|Frank
|7,8608
|7,9082
|% -0,63
|
|Riyal
|1,9144
|1,9240
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.058
|2.058
|-5,15
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.230
|-114,30
|
|Tam
|3.215
|3.411
|-49,60
|
|Yarım
|1.561
|1.622
|-54,90
|
|Çeyrek
|783
|830
|-14,10
|
|Gümüş.Ons
|28,47
|28,52
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,63
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,92
|44,92
|-0,17
|
Seans Raporu
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