***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.08.2020 12:05
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Pendik Şubesi, Batı Mahallesi, İsmetpaşa caddesi N13 Pendik/İstanbul adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868954
BIST
13:251.080
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -20,16
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
13:257,3797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0388
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3805
En Düşük
7,3269
13:258,7137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0356
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
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8,7166
En Düşük
8,6435
13:25462,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,73
|Açılış
|: 462,74
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler13:23
|KENT
|2.289,90
|7.123.879
|% 10,00
|
|BAYRK
|7,27
|12.446.450
|% 9,98
|
|NETAS
|15,88
|82.176.333
|% 9,97
|
|FADE
|4,65
|3.519.050
|% 9,93
|
|ULAS
|4,98
|5.071.043
|% 9,93
|
|RALYH
|16,11
|2.332.639
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.395.229
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|82.335.869
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|10.574.502
|% -9,95
|
|VKFYO
|8,78
|2.020.550
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,98
|739.735.930
|% 0,00
|
|TUPRS
|78,85
|440.077.765
|% 0,57
|
|RTALB
|40,82
|376.943.622
|% -5,07
|
|ASELS
|17,29
|321.388.193
|% -1,71
|
|THYAO
|11,06
|321.214.711
|% -0,72
|
|EKGYO
|1,98
|739.735.930
|% 0,00
|
|TSKB
|1,10
|124.657.580
|% -1,79
|
|DOHOL
|2,07
|203.232.311
|% 1,97
|
|YKBNK
|2,07
|170.013.970
|% -1,90
|
|KARSN
|3,17
|251.469.207
|% -3,65
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3757
|7,3797
|% 0,53
|
|Euro
|8,7074
|8,7137
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,6281
|9,6764
|% 0,70
|
|Frank
|8,0662
|8,1148
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9613
|1,9712
|% 0,52
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|-5,27
|
|Altın Gr.
|462
|463
|1,57
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|27,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|26,17
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|12,66
|
|Çeyrek
|741
|758
|6,33
|
|Gümüş.Ons
|26,59
|26,64
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,34
|-0,16
|
|B. Petrol
|44,66
|44,66
|-0,30
|