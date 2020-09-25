***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.09.2020 15:41
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Yıldırım Şubesi, Anadolu Mh. Ankara Yolu Cd. N119A Yıldırım/Bursa adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876712
BIST
17:141.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 9,34
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.124
17:147,6544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0290
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6870
En Düşük
7,5122
17:148,9068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9420
En Düşük
8,7728
17:14455,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,50
|Açılış
|: 455,46
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,37
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler17:12
|MERKO
|9,02
|48.709.469
|% 10,00
|
|MRSHL
|380,60
|31.471.075
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|4.212.122
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|3.837.172
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|753.106
|% 10,00
|
|ARMDA
|66,00
|34.213.484
|% -9,96
|
|AYCES
|102,10
|39.838.980
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,62
|1.191.128
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|10.311.530
|% -9,90
|
|OYLUM
|5,47
|153.116.991
|% -9,88
|
|GARAN
|7,21
|3.189.332.359
|% 2,85
|
|SISE
|7,02
|1.782.650.970
|% 2,78
|
|ASELS
|17,32
|1.127.938.990
|% 2,06
|
|AKBNK
|5,12
|687.388.384
|% 1,59
|
|KRDMD
|3,30
|654.071.123
|% 0,61
|
|GARAN
|7,21
|3.189.332.359
|% 2,85
|
|SISE
|7,02
|1.782.650.970
|% 2,78
|
|HURGZ
|1,99
|468.480.435
|% -9,55
|
|KRDMD
|3,30
|654.071.123
|% 0,61
|
|EKGYO
|1,75
|334.392.242
|% 0,57
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6389
|7,6476
|% 0,29
|
|Euro
|8,8854
|8,8954
|% -0,09
|
|Sterlin
|9,6626
|9,7111
|% -0,26
|
|Frank
|8,1797
|8,2289
|% -0,18
|
|Riyal
|2,0292
|2,0394
|% 0,12
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-13,90
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|3.042
|3.092
|2,00
|
|Tam
|3.036
|3.112
|9,33
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|4,51
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,75
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,63
|5,64
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,68
|41,68
|-0,26
|