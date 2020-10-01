***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2020 15:45
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Üsküdar Şubesi, Ahmet Çelebi Mh. Halk Cd. N 4-6 Üsküdar /İstanbul adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877763
BIST
16:051.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 8,54
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
16:057,7308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0095
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7487
En Düşük
7,6335
16:059,0948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0386
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1137
En Düşük
8,9695
16:05472,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,88
|Açılış
|: 472,90
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
473,74
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler16:05
|MERKO
|13,20
|114.543.307
|% 10,00
|
|NETAS
|21,34
|170.718.970
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.218.933
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|12.101.664
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,60
|942.052
|% -10,00
|
|EPLAS
|17,37
|72.219
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|308.693
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|133.879.831
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|4.066.929
|% -9,99
|
|SISE
|7,14
|1.683.338.124
|% -2,46
|
|GARAN
|7,20
|1.400.839.198
|% 1,41
|
|ASELS
|19,30
|1.120.871.390
|% -0,10
|
|TURSG
|6,17
|1.007.659.153
|% 8,63
|
|THYAO
|10,71
|916.487.881
|% 2,00
|
|SISE
|7,14
|1.683.338.124
|% -2,46
|
|KRDMD
|3,42
|702.228.888
|% 0,88
|
|GARAN
|7,20
|1.400.839.198
|% 1,41
|
|TURSG
|6,17
|1.007.659.153
|% 8,63
|
|EKGYO
|1,75
|256.324.293
|% 1,16
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7263
|7,7308
|% 0,12
|
|Euro
|9,0709
|9,0948
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,9738
|10,0238
|% 0,48
|
|Frank
|8,3838
|8,4343
|% 0,64
|
|Riyal
|2,0529
|2,0632
|% 0,27
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|17,42
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,88
|
|Cumhuriyet
|3.136
|3.184
|14,00
|
|Tam
|3.120
|3.199
|13,53
|
|Yarım
|1.508
|1.547
|6,55
|
|Çeyrek
|756
|774
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,87
|5,88
|0,12
|
|B. Petrol
|41,48
|41,48
|-0,82
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:20ALCTL
Yüzde 6.18 oranında artışla 28.86 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 282, 344 adet işlem
-
16:19DMSAS
Yüzde 4.10 oranında artışla 6.60 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 458, 608 adet işlem
-
16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 15 artarak (% 0.79 ) 1, 294
-
16:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SISE, KRDMD, GARAN
-
16:17XU100
Endeks 1, 153 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 16, 290.00 milyon TL de