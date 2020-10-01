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***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.10.2020 15:45
GÜNCEL HABERLER



***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Üsküdar Şubesi, Ahmet Çelebi Mh. Halk Cd. N 4-6 Üsküdar /İstanbul adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877763


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KENT 367,50 3.218.933 % 10,00  
SODSN 26,00 683.150 % 9,98  
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16:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.903 1.903 17,42  
Altın Gr. 473 473 5,88  
Cumhuriyet 3.136 3.184 14,00  
Tam 3.120 3.199 13,53  
Yarım 1.508 1.547 6,55  
Çeyrek 756 774 3,28  
Gümüş.Ons 23,58 23,62 0,36  
Gümüş Gr. 5,87 5,88 0,12  
B. Petrol 41,48 41,48 -0,82  
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