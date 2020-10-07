***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2020 12:11
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Antalya Şubesi, Etiler Mah. Adnan Menderes Bulvarı N 61E Muratpaşa/Antalya adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879013
BIST
13:291.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,73
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:297,8575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0597
|Açılış
|: 7,8660
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8711
En Düşük
7,7815
13:299,2374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0853
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
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9,2538
En Düşük
9,1278
13:29477,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,71
|Açılış
|: 477,52
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:27
|VKING
|6,71
|3.906.034
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.184.569
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.901.710
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.993.015
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.725.089
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,04
|1.019.306.691
|% -0,98
|
|ODAS
|3,41
|1.011.542.238
|% 4,28
|
|ASELS
|18,61
|495.995.664
|% 0,38
|
|SISE
|6,85
|368.603.208
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,72
|346.133.685
|% 2,26
|
|ODAS
|3,41
|1.011.542.238
|% 4,28
|
|GARAN
|7,04
|1.019.306.691
|% -0,98
|
|ZOREN
|2,72
|346.133.685
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,91
|239.270.863
|% 3,80
|
|YGYO
|1,08
|115.592.918
|% 8,00
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8507
|7,8558
|% 0,74
|
|Euro
|9,2287
|9,2343
|% 0,90
|
|Sterlin
|10,0743
|10,1248
|% 0,68
|
|Frank
|8,5210
|8,5723
|% 0,73
|
|Riyal
|2,0872
|2,0977
|% 0,73
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|10,30
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,04
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-12,00
|
|Tam
|3.139
|3.217
|-8,74
|
|Yarım
|1.517
|1.556
|-4,23
|
|Çeyrek
|761
|778
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,61
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,93
|41,93
|-0,72
|