***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2020 11:03
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Avcılar Şubesi, Cihangir Mah. E-5 Yanyol(Londra Asfaltı) Cd. N291/1A 1,6,8 Avcılar/İstanbul adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880669
BIST
12:261.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 10,20
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.178
En Düşük
1.169
12:267,8977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0413
|Açılış
|: 7,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
12:269,3218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0279
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
12:26488,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,46
|Açılış
|: 488,12
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler12:26
|DAGHL
|12,10
|2.341.991
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.310.615
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|1.656.596
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|97.111.374
|% 9,99
|
|ITTFH
|8,04
|112.118.374
|% 9,99
|
|TKURU
|445,70
|1.185.116
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|232.292
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|391.468
|% -10,00
|
|BMELK
|10,80
|614.034
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,42
|403.498
|% -10,00
|
|PETKM
|4,64
|787.544.776
|% 0,65
|
|ZOREN
|2,93
|640.038.992
|% 6,16
|
|ISFIN
|4,12
|503.118.551
|% 4,30
|
|GARAN
|7,15
|474.624.548
|% 0,70
|
|ODAS
|3,35
|347.177.905
|% 5,35
|
|ZOREN
|2,93
|640.038.992
|% 6,16
|
|PETKM
|4,64
|787.544.776
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,83
|286.420.282
|% 1,67
|
|ISFIN
|4,12
|503.118.551
|% 4,30
|
|ODAS
|3,35
|347.177.905
|% 5,35
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8953
|7,8977
|% 0,53
|
|Euro
|9,3157
|9,3218
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,2529
|10,3043
|% 0,33
|
|Frank
|8,6284
|8,6804
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0991
|2,1096
|% 0,52
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-9,67
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,35
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.294
|1,99
|
|Yarım
|1.554
|1.593
|0,96
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,48
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,09
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|0,00
|
|B. Petrol
|42,33
|42,33
|-0,52
|
Seans Raporu
12:26
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, SAHOL, DOHOL
-
12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TCELL, ARCLK
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 51 artarak (% 0.71 ) 1, 072
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, KLGYO, KLNMA, MERKO, CEOEM, ITTFH, IDEAS, IHGZT, ATSYH, BRKO