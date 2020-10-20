***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2020 13:41
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Maltepe Şubesi, Bağlarbaşı Mh. Bağdat cd. N 418A Maltepe /İstanbul adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882551
BIST
13:451.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 7,40
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.214
En Düşük
1.202
13:457,8951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0164
|Açılış
|: 7,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
13:459,3299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0544
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3299
En Düşük
9,2625
13:45483,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,08
|Açılış
|: 483,39
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler13:45
|INFO
|15,40
|11.662.288
|% 10,00
|
|AKSGY
|4,18
|76.314.686
|% 10,00
|
|TSKB
|1,54
|96.424.759
|% 10,00
|
|YESIL
|36,30
|9.169.908
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|240.066.132
|% 9,99
|
|BMELK
|11,70
|202.504
|% -10,00
|
|MERKO
|19,44
|5.851.284
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|672.721
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|84.131
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.933.945
|% -9,98
|
|SISE
|6,93
|1.045.711.760
|% 1,02
|
|GARAN
|7,55
|958.929.397
|% 0,67
|
|SKBNK
|2,13
|587.851.053
|% 6,50
|
|ASELS
|18,25
|543.809.728
|% 0,83
|
|ISFIN
|4,20
|497.898.392
|% 3,70
|
|SKBNK
|2,13
|587.851.053
|% 6,50
|
|ALBRK
|1,79
|437.686.638
|% 3,47
|
|CEMAS
|2,52
|462.272.730
|% 7,69
|
|SISE
|6,93
|1.045.711.760
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,35
|322.652.930
|% 1,73
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8928
|7,8951
|% 0,21
|
|Euro
|9,3259
|9,3299
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,1900
|10,2411
|% 0,21
|
|Frank
|8,6558
|8,7079
|% 0,43
|
|Riyal
|2,0965
|2,1070
|% 0,15
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|0,68
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.189
|3.268
|-7,60
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-3,67
|
|Çeyrek
|773
|790
|-1,84
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,07
|
|B. Petrol
|42,70
|42,70
|0,08
|