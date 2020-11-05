***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin aşağıda yer alan şubeleri bugün itibariyle aşağıdaki adreslerde faaliyetlerine başlamıştır.Beşyüzevler Şubesi Adres: Yıldırım Mh. Eski Edirne Asfaltı Cd. N253A Bayrampaşa/İstanbulBatman Şubesi Adres: Şirinevler Mh. Atatürk Bulvarı N32A Merkez/BatmanDiyarbakır Şubesi Adres: Bağcılar Mh. Şanlıurfa Bulvarı Mega Konutları Sitesi B Blok Zemin Kat:113A/29 Bağlar /DiyarbakırKavacık Şubesi Adres: Çubuklu Mh. Orhan Veli Kanık Cd. N81C Beykoz/İstanbulKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886281BIST