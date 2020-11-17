***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2020 15:57
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Esenyurt Şubesi, İnönü Mah. Doğan Araslı Bulvarı N98A Esenyurt/İstanbul adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888889
BIST
15:441.274
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -19,20
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
15:447,7463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0395
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7986
En Düşük
7,6843
15:449,2099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0662
|Açılış
|: 9,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2594
En Düşük
9,1109
15:44470,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,01
|Açılış
|: 470,99
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
474,08
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler15:42
|SAFKR
|7,92
|84.800.203
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.933.856
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|46.634.189
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|2.946.675
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|3.080.362
|% 9,91
|
|KSTUR
|174,60
|482.164
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|72.550
|% -9,99
|
|EUYO
|6,30
|1.534.680
|% -9,87
|
|MARTI
|3,32
|357.298.890
|% -9,78
|
|OZRDN
|9,52
|903.146
|% -9,25
|
|GARAN
|8,62
|3.459.650.812
|% -3,69
|
|KRDMD
|4,28
|1.035.998.484
|% -2,28
|
|THYAO
|11,63
|980.090.523
|% -1,27
|
|AKBNK
|6,05
|868.339.871
|% -4,12
|
|YKBNK
|2,76
|822.942.900
|% -3,50
|
|EKGYO
|1,91
|819.718.714
|% 1,06
|
|GARAN
|8,62
|3.459.650.812
|% -3,69
|
|YKBNK
|2,76
|822.942.900
|% -3,50
|
|KRDMD
|4,28
|1.035.998.484
|% -2,28
|
|USAK
|2,60
|444.442.361
|% 1,96
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7422
|7,7487
|% 0,54
|
|Euro
|9,1988
|9,2063
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,2590
|10,3104
|% 1,14
|
|Frank
|8,4859
|8,5370
|% 0,82
|
|Riyal
|2,0630
|2,0733
|% 0,64
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|0,41
|
|Altın Gr.
|471
|471
|2,66
|
|Cumhuriyet
|3.136
|3.183
|14,00
|
|Tam
|3.114
|3.192
|8,16
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,95
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,97
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,68
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,02
|
|B. Petrol
|43,76
|43,76
|-0,06
|
Seans Raporu
15:42
daha fazla
-
15:58OSMEN
Yüzde -7.63 oranında düşüşle 21.56 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 278 adet işlem
-
15:57AYCES
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 47.66 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 697 adet işlem
-
15:56KATMR
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 069, 783 adet işlem
-
15:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 57 kaybederek (% -1.59 ) 1, 149
-
15:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, YESIL, MARKA, VAKKO, BMELK