***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2020 15:35
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/11/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin 07/12/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin alınan kararları içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891779
BIST
15:301.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:307,8389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0259
|Açılış
|: 7,8340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:309,4984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0222
|Açılış
|: 9,4700
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|Önceki Kapanış
|: 9,4650
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9,5420
En Düşük
9,4418
15:30461,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,34
|Açılış
|: 461,05
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:30
|KRVGD
|10,89
|338.156
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|577.054.465
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.798.841
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|83,35
|21.460.410
|% -7,65
|
|KENT
|434,00
|10.311.956
|% -6,83
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|PETKM
|5,03
|3.307.536.001
|% 8,41
|
|TUPRS
|97,15
|1.220.551.675
|% 3,79
|
|GARAN
|9,00
|1.042.983.998
|% -1,21
|
|DOHOL
|2,81
|870.854.866
|% -1,75
|
|SASA
|20,26
|798.833.801
|% 8,28
|
|PETKM
|5,03
|3.307.536.001
|% 8,41
|
|TSKB
|1,84
|608.502.613
|% -4,66
|
|DOHOL
|2,81
|870.854.866
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,08
|574.100.244
|% -2,35
|
|ITTFH
|2,64
|411.951.768
|% 7,32
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8356
|7,8389
|% 0,33
|
|Euro
|9,4915
|9,4984
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,3766
|10,4286
|% -0,87
|
|Frank
|8,7583
|8,8111
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0832
|2,0936
|% 0,31
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-5,92
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,32
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|-7,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-12,97
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-6,28
|
|Çeyrek
|738
|755
|-3,13
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,79
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,72
|48,72
|-0,53
|