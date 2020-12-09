***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın fon kullanıcısı olarak yer alacağı, %100 bağlı ortaklığımız Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (On Beş Milyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde, Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III.61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine dayalı, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikalarının ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892413BIST