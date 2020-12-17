***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.12.2020 15:08
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Kızılay Şubesi, Cumhuriyet Mh. Atatürk Cd. N73 Çankaya/Ankara adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893653
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.392
18:057,7120
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,0906
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7098
18:059,4657
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0448
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4601
18:05470,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,70
|Açılış
|: 470,56
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
471,60
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|23,10
|4.033.850
|% 10,00
|
|NTHOL
|3,63
|265.688.304
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,10
|1.899.440
|% 9,99
|
|BRYAT
|418,80
|76.558.875
|% 9,98
|
|ALCAR
|255,60
|35.459.338
|% 9,98
|
|NIBAS
|75,65
|15.108.843
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|718.715
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|9.181.863
|% -9,96
|
|INTEM
|21,14
|2.558.851
|% -8,09
|
|SEYKM
|27,60
|2.757.539
|% -7,75
|
|THYAO
|13,03
|3.103.153.656
|% 2,68
|
|PGSUS
|74,30
|2.070.780.956
|% 9,26
|
|GARAN
|9,77
|1.738.805.307
|% 0,51
|
|ODAS
|3,94
|1.250.153.692
|% -2,96
|
|SISE
|7,17
|823.217.293
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,13
|764.152.086
|% 3,40
|
|ISGYO
|2,29
|821.399.586
|% -3,78
|
|ODAS
|3,94
|1.250.153.692
|% -2,96
|
|TSKB
|1,69
|461.664.914
|% -2,87
|
|ALBRK
|2,04
|495.998.723
|% 5,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7092
|7,7120
|% -1,16
|
|Euro
|9,4556
|9,4657
|% -0,47
|
|Sterlin
|10,4728
|10,5253
|% -0,25
|
|Frank
|8,7112
|8,7637
|% -0,75
|
|Riyal
|2,0543
|2,0646
|% -0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|29,57
|
|Altın Gr.
|471
|471
|2,77
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,10
|
|B. Petrol
|51,56
|51,56
|0,49
|