***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2020 16:07
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Kaynarca Şubesi, Fevzi Çakmak Mh. Tevfik İleri Cd. N161A Pendik/İstanbul adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894227
BIST
17:271.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 21,59
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
17:277,6489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0077
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
17:279,3465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0048
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3099
17:27461,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,05
|Açılış
|: 461,95
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,45
BIST En Aktif Hisseler17:27
|ALGYO
|22,66
|224.693.933
|% 10,00
|
|ALARK
|7,48
|272.610.369
|% 10,00
|
|NIBAS
|70,95
|20.591.280
|% 10,00
|
|CLEBI
|143,00
|100.432.190
|% 10,00
|
|DOCO
|535,80
|124.544.216
|% 10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|412.132.667
|% -10,00
|
|HLGYO
|4,14
|443.447.029
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|495.392
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|322.987
|% -10,00
|
|EUYO
|4,40
|530.933
|% -9,09
|
|GARAN
|10,02
|2.169.661.677
|% 2,56
|
|THYAO
|12,47
|1.324.320.856
|% 2,05
|
|KRDMD
|5,42
|1.267.183.733
|% 4,84
|
|PETKM
|4,87
|948.048.222
|% 2,74
|
|SISE
|7,12
|923.890.889
|% 1,28
|
|SKBNK
|1,46
|681.999.277
|% 3,55
|
|TSKB
|1,87
|789.439.413
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,16
|723.081.068
|% 2,37
|
|KRDMD
|5,42
|1.267.183.733
|% 4,84
|
|GARAN
|10,02
|2.169.661.677
|% 2,56
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6448
|7,6489
|% 0,10
|
|Euro
|9,3404
|9,3465
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,2031
|10,2543
|% -0,42
|
|Frank
|8,5887
|8,6404
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0311
|2,0413
|% 0,04
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|-0,70
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,97
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,28
|50,28
|-0,63
|
Seans Raporu
17:27
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17:40XU100
Endeks 1, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 25, 246.00 milyon TL de
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17:39IZMDC
Yüzde 5.83 oranında artışla 11.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 808, 551 adet işlem
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 54 artarak (% 1.65 ) 1, 263
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, SEKFK, ATSYH, ERBOS, BAGFS, SNKRN, EGGUB, YYAPI, GUBRF, SMART
-
17:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PAMEL, CASA, KARTN, HLGYO