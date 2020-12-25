***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.12.2020 12:12
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Adapazarı Şubesi, Yenigün Mh. 15 Temmuz Bulvar No :2A Adapazarı/Sakarya adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894911
BIST
13:441.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 10,42
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.437
En Düşük
1.429
13:447,5646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 7,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5299
13:449,2438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 9,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2300
|
9,2581
En Düşük
9,1826
13:44457,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 457,09
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,21
BIST En Aktif Hisseler13:44
|KARTN
|94,05
|31.240.225
|% 10,01
|
|TURGG
|116,60
|63.013.431
|% 10,00
|
|LINK
|61,60
|19.099.475
|% 10,00
|
|YAPRK
|60,50
|3.021.000
|% 10,00
|
|TKURU
|209,00
|147.554
|% 10,00
|
|BRYAT
|558,30
|42.496.987
|% -10,00
|
|BRSAN
|30,30
|95.077.686
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,52
|2.297.036
|% -9,97
|
|ALCAR
|338,20
|181.758.437
|% -8,59
|
|CLEBI
|148,40
|95.529.658
|% -7,31
|
|GUBRF
|65,25
|1.489.383.469
|% 4,48
|
|KOZAL
|93,20
|938.508.642
|% 1,97
|
|KOZAA
|15,80
|573.480.849
|% 0,25
|
|SISE
|7,22
|489.225.394
|% 0,84
|
|ECILC
|8,30
|447.750.309
|% 4,67
|
|SKBNK
|1,52
|235.644.681
|% 1,33
|
|TSKB
|1,87
|173.262.813
|% 1,08
|
|KRDMD
|5,42
|425.996.617
|% 2,26
|
|ODAS
|3,92
|286.198.309
|% -1,01
|
|SISE
|7,22
|489.225.394
|% 0,84
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5471
|7,5646
|% 0,03
|
|Euro
|9,2403
|9,2438
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,1948
|10,2459
|% -0,16
|
|Frank
|8,4287
|8,4794
|% -0,29
|
|Riyal
|2,0029
|2,0130
|% -0,37
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|457
|458
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|4,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|1,07
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|0,52
|
|Çeyrek
|730
|747
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,00
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|