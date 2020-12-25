***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.12.2020 12:13
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Şanlıurfa Şubesi, Bamyasuyu Mh. Kadri Erdoğan Cd. No :3/A Haliliye/Şanlıurfa adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894912
BIST
13:511.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,84
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
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1.437
En Düşük
1.429
13:517,5336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0287
|Açılış
|: 7,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5292
13:519,2437
En Yüksek
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|: 0,01%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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13:51455,64
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|Açılış
|: 455,64
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|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,18
BIST En Aktif Hisseler13:50
|KARTN
|94,05
|31.266.935
|% 10,01
|
|METUR
|17,71
|8.367.846
|% 10,00
|
|TURGG
|116,60
|63.117.205
|% 10,00
|
|LINK
|61,60
|19.099.536
|% 10,00
|
|YAPRK
|60,50
|3.047.439
|% 10,00
|
|BRYAT
|558,30
|42.543.326
|% -10,00
|
|BRSAN
|30,30
|95.138.074
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,52
|2.297.036
|% -9,97
|
|ALCAR
|337,50
|183.884.643
|% -8,78
|
|CLEBI
|148,50
|95.937.311
|% -7,25
|
|GUBRF
|64,85
|1.507.948.251
|% 3,84
|
|KOZAL
|93,05
|940.918.661
|% 1,81
|
|KOZAA
|15,78
|574.849.058
|% 0,13
|
|SISE
|7,23
|503.297.512
|% 0,98
|
|ECILC
|8,29
|450.503.935
|% 4,54
|
|SKBNK
|1,51
|237.679.043
|% 0,67
|
|TSKB
|1,87
|175.463.132
|% 1,08
|
|KRDMD
|5,44
|434.285.640
|% 2,64
|
|ODAS
|3,91
|287.148.798
|% -1,26
|
|SISE
|7,23
|503.297.512
|% 0,98
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5321
|7,5336
|% -0,38
|
|Euro
|9,2386
|9,2433
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,1692
|10,2202
|% -0,41
|
|Frank
|8,4188
|8,4695
|% -0,41
|
|Riyal
|2,0007
|2,0107
|% -0,48
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|457
|458
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|4,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|1,07
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|0,52
|
|Çeyrek
|730
|747
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,00
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|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
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