***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.02.2021 15:01
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Antakya Şubesi, Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. Zühtiye Ökten İşhanı Sit. B-Lok Apt. N25 B Antakya/Hatay adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906671
BIST
16:181.498
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 24,98
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.499
En Düşük
1.472
16:187,1927
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -0,1266
|Açılış
|: 7,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1683
16:188,6948
En Yüksek
|Değişim
|: -2,15%
|| -0,1906
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
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8,8821
En Düşük
8,6685
16:18430,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,54
|Açılış
|: 430,99
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
429,15
BIST En Aktif Hisseler16:18
|LUKSK
|47,08
|5.654.770
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.328.599
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|14.904.494
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.485.842
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.624,00
|888.696
|% 10,00
|
|KAPLM
|32,68
|12.416.294
|% -9,92
|
|PAMEL
|22,30
|712.210
|% -8,98
|
|EMNIS
|35,76
|1.234.580
|% -7,84
|
|NIBAS
|39,92
|58.950.327
|% -7,64
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|KOZAL
|124,50
|1.821.579.653
|% 7,89
|
|KARSN
|5,50
|1.192.967.378
|% 5,57
|
|ODAS
|4,11
|1.167.834.439
|% 8,44
|
|GARAN
|9,53
|1.165.792.469
|% 2,36
|
|SISE
|7,42
|731.278.230
|% 2,63
|
|ODAS
|4,11
|1.167.834.439
|% 8,44
|
|EKGYO
|2,45
|647.060.410
|% 1,66
|
|KARSN
|5,50
|1.192.967.378
|% 5,57
|
|GSDHO
|2,54
|434.438.996
|% 9,48
|
|SKBNK
|1,47
|214.679.285
|% 0,68
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1889
|7,1927
|% -1,73
|
|Euro
|8,6885
|8,6948
|% -2,15
|
|Sterlin
|9,8181
|9,8674
|% -1,78
|
|Frank
|7,9970
|8,0452
|% -2,29
|
|Riyal
|1,9104
|1,9200
|% -1,81
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|22,39
|
|Altın Gr.
|430
|430
|-3,26
|
|Cumhuriyet
|2.838
|2.881
|-71,00
|
|Tam
|2.822
|2.896
|-72,02
|
|Yarım
|1.364
|1.401
|-34,83
|
|Çeyrek
|684
|700
|-17,42
|
|Gümüş.Ons
|29,48
|29,52
|2,61
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,47
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|0,71
|