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***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.02.2021 15:01



***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Antakya Şubesi, Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. Zühtiye Ökten İşhanı Sit. B-Lok Apt. N25 B Antakya/Hatay adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906671


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