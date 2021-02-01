***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.02.2021 15:02
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Mecidiyeköy Şubesi, Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Alba İş Merkezi Apt. N67-71A Şişli/İstanbul adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906672
BIST
16:181.499
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 25,07
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.499
En Düşük
1.472
16:187,1923
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -0,1270
|Açılış
|: 7,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1683
16:188,6941
En Yüksek
|Değişim
|: -2,15%
|| -0,1913
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6685
16:18431,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,51
|Açılış
|: 431,02
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
429,15
BIST En Aktif Hisseler16:18
|DZGYO
|5,50
|52.203.714
|% 10,00
|
|LUKSK
|47,08
|5.642.953
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.328.599
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|14.904.388
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.464.531
|% 10,00
|
|KAPLM
|32,66
|12.405.869
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,30
|712.210
|% -8,98
|
|EMNIS
|35,76
|1.234.580
|% -7,84
|
|NIBAS
|39,90
|58.829.793
|% -7,68
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|KOZAL
|124,10
|1.815.382.296
|% 7,54
|
|ODAS
|4,12
|1.166.295.837
|% 8,71
|
|KARSN
|5,50
|1.158.321.453
|% 5,57
|
|GARAN
|9,52
|1.140.828.746
|% 2,26
|
|SISE
|7,43
|719.523.070
|% 2,77
|
|ODAS
|4,12
|1.166.295.837
|% 8,71
|
|EKGYO
|2,44
|646.688.974
|% 1,24
|
|KARSN
|5,50
|1.158.321.453
|% 5,57
|
|GSDHO
|2,54
|432.890.427
|% 9,48
|
|SKBNK
|1,46
|207.440.029
|% 0,00
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1895
|7,1923
|% -1,74
|
|Euro
|8,6909
|8,6941
|% -2,15
|
|Sterlin
|9,8199
|9,8691
|% -1,77
|
|Frank
|7,9990
|8,0472
|% -2,26
|
|Riyal
|1,9109
|1,9205
|% -1,78
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|23,88
|
|Altın Gr.
|430
|430
|-3,26
|
|Cumhuriyet
|2.838
|2.881
|-71,00
|
|Tam
|2.822
|2.896
|-72,02
|
|Yarım
|1.364
|1.401
|-34,83
|
|Çeyrek
|684
|700
|-17,42
|
|Gümüş.Ons
|29,58
|29,61
|2,70
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,49
|
|B. Petrol
|55,70
|55,70
|0,68
|