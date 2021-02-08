***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2021 14:24
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Gaziantep Organize Sanayi Şubesi, Başpınar OSB Mh. 2. Bölge Vali Muammer Güler Bulvarı C Blok No :16/1/3 Şehitkamil/Gaziantep adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908171
BIST
15:371.522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,96
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.519
15:377,1066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0502
|Açılış
|: 7,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
15:378,5510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0408
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
15:37415,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 4,78
|Açılış
|: 415,71
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
417,25
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler15:37
|YKGYO
|5,94
|10.967.024
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|HATEK
|26,28
|34.125.718
|% 9,96
|
|GOLTS
|75,65
|90.056.087
|% 9,96
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|3.147.667.083
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|3.147.667.083
|% -9,95
|
|KOZAL
|131,20
|1.678.168.524
|% 2,98
|
|ISFIN
|4,52
|1.205.654.562
|% 8,92
|
|ODAS
|4,25
|964.930.742
|% 2,91
|
|GARAN
|9,77
|935.201.267
|% 0,10
|
|DOHOL
|3,62
|3.147.667.083
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,52
|1.205.654.562
|% 8,92
|
|EKGYO
|2,48
|612.257.087
|% 1,22
|
|ODAS
|4,25
|964.930.742
|% 2,91
|
|ALBRK
|2,22
|366.781.063
|% 1,37
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1027
|7,1066
|% 0,71
|
|Euro
|8,5435
|8,5510
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,6987
|9,7473
|% 0,34
|
|Frank
|7,8535
|7,9008
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8888
|1,8983
|% 0,71
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|10,80
|
|Altın Gr.
|416
|416
|4,88
|
|Cumhuriyet
|2.765
|2.806
|57,00
|
|Tam
|2.749
|2.819
|56,41
|
|Yarım
|1.329
|1.364
|27,28
|
|Çeyrek
|667
|682
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,15
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,11
|
|B. Petrol
|60,02
|60,02
|0,46
|