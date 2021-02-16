***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2021 13:10
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Sultanhamam Şubesi, Tahtakale Mh. Tahtakale Cd. N55 Fatih/İstanbul adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909895
BIST
13:091.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,11
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.561
13:096,9335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0307
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9661
En Düşük
6,9112
13:098,4318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0228
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4620
En Düşük
8,3877
13:09406,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,08
|Açılış
|: 406,15
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
404,77
BIST En Aktif Hisseler13:09
|BALAT
|10,89
|2.872.227
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|8.850.602
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.789.344
|% 9,98
|
|VERTU
|37,50
|15.541.725
|% 9,97
|
|NUHCM
|63,55
|122.373.384
|% 9,95
|
|DENGE
|8,50
|1.293.342
|% -9,57
|
|TACTR
|29,50
|666.284
|% -6,88
|
|SUMAS
|64,00
|155.249
|% -5,88
|
|KSTUR
|205,00
|259.161
|% -5,53
|
|PSDTC
|31,40
|24.901.350
|% -5,42
|
|KOZAL
|151,00
|1.403.423.405
|% 1,55
|
|SASA
|40,70
|895.056.789
|% 7,50
|
|EKGYO
|2,58
|891.793.431
|% 1,57
|
|GUBRF
|77,95
|744.506.592
|% 6,56
|
|IPEKE
|17,35
|655.618.605
|% 5,99
|
|EKGYO
|2,58
|891.793.431
|% 1,57
|
|SKBNK
|1,54
|393.338.240
|% 3,36
|
|TSKB
|1,79
|230.254.175
|% 1,70
|
|YKBNK
|2,92
|307.787.259
|% 0,00
|
|ODAS
|4,11
|303.613.250
|% 0,98
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9280
|6,9335
|% -0,44
|
|Euro
|8,4250
|8,4318
|% -0,27
|
|Sterlin
|9,6123
|9,6605
|% -0,43
|
|Frank
|7,7628
|7,8096
|% -0,37
|
|Riyal
|1,8412
|1,8504
|% -0,53
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|6,44
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.740
|-11,00
|
|Tam
|2.686
|2.754
|-10,81
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-5,23
|
|Çeyrek
|651
|666
|-2,61
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|63,27
|63,27
|-0,03
|