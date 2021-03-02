***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2021 11:35
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Kayseri Organize Sanayi Şubesi, Kayseri OSB Mh., 11.Cadde, N9/E Melikgazi/Kayseri adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914434
BIST
15:141.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,12
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
15:147,3276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0316
|Açılış
|: 7,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
15:148,8178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0274
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8411
En Düşük
8,7606
15:14407,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,96
|Açılış
|: 406,93
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
408,25
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler15:14
|AYEN
|8,91
|77.644.418
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|67.215.995
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|5.113.607
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|3.562.697
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.214.899
|% -9,99
|
|THYAO
|14,80
|4.096.637.892
|% 7,25
|
|SISE
|7,76
|1.488.072.279
|% 2,24
|
|KOZAL
|132,50
|1.422.717.654
|% -2,79
|
|PETKM
|5,57
|1.117.434.509
|% 3,53
|
|KRDMD
|6,85
|1.081.151.701
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,36
|796.837.240
|% 0,43
|
|THYAO
|14,80
|4.096.637.892
|% 7,25
|
|PETKM
|5,57
|1.117.434.509
|% 3,53
|
|SKBNK
|1,38
|279.380.125
|% -1,43
|
|SISE
|7,76
|1.488.072.279
|% 2,24
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3244
|7,3276
|% 0,43
|
|Euro
|8,8140
|8,8178
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,1601
|10,2110
|% 0,37
|
|Frank
|7,9452
|7,9931
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9461
|1,9558
|% 0,36
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|5,32
|
|Altın Gr.
|407
|407
|2,54
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|10,00
|
|Tam
|2.691
|2.759
|4,89
|
|Yarım
|1.301
|1.335
|2,36
|
|Çeyrek
|652
|667
|1,19
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,52
|63,52
|-0,17
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:23DGGYO
Yüzde 8.96 oranında artışla 10.94 lira fiyatla işlem gören hissede 923, 107 adet işlem
-
15:22ALCTL
Yüzde 6.46 oranında artışla 37.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 658, 303 adet işlem
-
15:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 53 artarak (% 0.49 ) 1, 341
-
15:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGHL, CLEBI, DYOBY, VAKFN, KONTR, KENT, AYEN, UFUK, GOZDE
-
15:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BALAT, CASA, MERIT, UMPAS, KSTUR, EMNIS, AYCES